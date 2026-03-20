Es hätte ein ganz anderer Lebensweg werden können. Eduardo Repetto, promovierter Aeronautik-Ingenieur des California Institute of Technology, hätte Satellitenbahnen berechnen oder Triebwerke optimieren können. Stattdessen sitzt er im Februar 2026 im Kölner Sport & Olympia Museum, wo der 38. private banking kongress stattfindet, und erklärt die Kapitälmärkte anhand von Kuchen und Münztelefonen – und ist nebenbei für ein Vermögen von 125 Milliarden US-Dollar mitverantwortlich.

„Ich wollte nie Professor werden“, sagt Repetto, wenn man ihn nach dem Wendepunkt fragt. Der gebürtige Argentinier hatte seinen Doktortitel in der Tasche, ein Master-Studium an der Brown University hinter sich, und stand vor einer akademischen Karriere, die er schlicht nicht wollte. Also wechselte er die Flugbahn: Anfang 2000 trat er bei Dimensional Fund Advisors (DFA) ein, einem Haus, das für seine enge Verbindung zur Kapitalmarktforschung und den Theorien von Nobelpreisträger Eugene Fama bekannt war.

Siebzehn Jahre, 525 Milliarden Wachstum

Was folgte, war eine der interessanteren Karrieren der amerikanischen Finanzindustrie. Repetto blieb 17 Jahre bei DFA, stieg zum Co-CEO und Chief Investment Officer auf und erlebte, wie das Haus von 25 auf 550 Milliarden Dollar Vermögen wuchs. Doch 2017 zog er die Reißleine – aus dem Wunsch heraus, etwas Neues zu schaffen. „Ich wollte etwas anderes machen, etwas, das ich interessanter fand und Anlegern mehr Mehrwert bringen kann“, sagt Repetto. Also verließ er DFA.

Es folgte eine Auszeit, die er rückblickend als „fantastisch“ beschreibt. Er brachte jeden Tag seinen Sohn zur Schule – etwas, für das er in den arbeitsintensiven Jahren kaum Zeit fand. Und dennoch sei die Zeit auch „etwas langweilig” gewesen. Und er dachte nach. Über Strukturen. Über das, was er besser machen könnte.

„Ruhestand passt nicht zu mir“, sagt Repetto. Nach zwei Jahren kehrte er zurück – diesmal als Gründer. Im September 2019 lancierte er gemeinsam mit Patrick Keating, einem weiteren Ex-DFA-Schwergewicht, Avantis Investors. Das Unternehmen operiert als eigenständige Marke unter dem Dach von American Century Investments. Dann kam Covid. „Ein trauriges Ereignis“, sagt Repetto. „Aber die Menschen hatten plötzlich mehr Zeit, sich mit Investmentlösungen zu beschäftigen.“ Das Timing erwies sich als unfreiwilliger Turbo.

Nicht die gleiche Torte, nur eine andere Schachtel

Wer Avantis als „Dimensional Fund Advisors im ETF-Mantel“ beschreibt, erntet von Repetto eine präzise Korrektur – und einen seiner liebsten Gedankengänge: den Kuchen. „Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Kuchen“, sagt er. „Der Kuchen kommt in einer Schachtel. Eine heißt ETF, eine andere Art Investmentfonds. Worauf es ankommt, ist der Inhalt – nicht die Schachtel.“

Die Philosophie von Avantis lässt sich als systematisch aktives Management zusammenfassen: breite Diversifikation wie bei einem Indexfonds, kombiniert mit täglichen aktiven Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Faktoren wie Value und Profitabilität. Der entscheidende Unterschied zu klassischen Faktorstrategien liegt im Wort „täglich“.

Repetto illustriert das mit einem Experiment, das die Märkte selbst durchgeführt haben: Gamestop. Das kleine Computerspielunternehmen wuchs durch den Reddit-Sturm 2021 innerhalb von wenigen Tagen von einer Milliarde auf zeitweise 23 Milliarden Dollar. Klassische Faktor-Indizes, die einmal im Jahr oder im Quartal umschichten, hätten das Problem nicht rechtzeitig erkannt. Avantis analysiere täglich 14.000 Unternehmen – ohne vorgegebenen Rebalancing-Termin, ohne starre Jahresend-Logik.

Warum das so wichtig ist, erklärt Repetto an einem weiteren Beispiel. Die Forschung zeige, dass Unternehmen mit hohen Abgrenzungsposten in der Bilanz – sogenannten Accruals – langfristig schlechter abschneiden. Der naive Schluss könnte sein: einfach alle Unternehmen mit niedrigen Accruals kaufen. „Aber Sie können nicht auf einen einzigen Datenpunkt schauen", sagt Repetto. Ein Unternehmen könne null Accruals aufweisen – und trotzdem keinen Cashflow, eine überschuldete Bilanz und einen viel zu hohen Kurs haben. Eine gute Kennzahl allein sage nichts. Avantis versuche deshalb, immer alle Informationen gleichzeitig in seine Gesamtbewertung zu integrieren: Bewertung, Profitabilität, Bilanzqualität – kein Filter in Isolation, sondern immer das möglichst vollständige Bild eines Unternehmens.

Zwischen Autopilot und Pilot

Die naheliegende Frage: Wenn alles nach systematischen Regeln abläuft – ist das dann überhaupt noch aktives Management? Repetto weicht nicht aus. „Es ist niemals vollständig systematisch“, sagt er. „Selbst beim selbstfahrenden Auto sitzt jemand hinter dem Lenkrad, der eingreifen kann.“ Die Portfoliomanager werden nicht trotz, sondern wegen ihrer Systemkenntnis gebraucht – genau dann, wenn das Modell an seine Grenzen stößt: bei Fusionen, Datenfehlern, außergewöhnlichen Unternehmensaktionen.

Deshalb sucht Repetto einen sehr spezifischen Typus von Mitarbeiter. „Portfoliomanager bei uns müssen quantitative Fähigkeiten haben, Programmierkenntnisse, verstehen, wie Datensysteme funktionieren – aber auch Fundamentalanalyse beherrschen.“ Und dann fügt er etwas hinzu, das in der Welt der Quant-Strategien überraschend klingt: „Sie müssen gute Menschen sein. Teamfähig. Nicht egozentrisch. Sie müssen sich um die Kunden kümmern.“

Das Modell funktioniert. Von null auf 125 Milliarden Dollar in sechs Jahren – durch einen sich selbst verstärkenden Mechanismus aus Performance, Aufmerksamkeit und wachsendem Vertrauen. „Die Menschen kaufen unsere ETFs nicht, weil wir gut aussehen“, sagt Repetto trocken. „Sie kaufen, weil ihnen die Lösungen, der Service und die Kosten gefallen.“

Münztelefone sterben aus

Die Kostenfrage ist für Repetto keine Nebensächlichkeit, sondern Teil der Philosophie. Und hier kommt sein zweites großes Bild ins Spiel: das Münztelefon. Erinnern Sie sich noch daran, fragt er, an diese Apparate, in die man Münzen warf, um von unterwegs anzurufen? „Wann haben Sie zuletzt eines gesehen?“ Der klassische Investmentfonds, sagt Repetto, sei so ein Münztelefon: eine Technologie, die ihren Zweck erfüllte – bis etwas Besseres kam. Der ETF, erklärt er weiter, sei wie ein Smartphone: nicht nur eine andere Schachtel für denselben Inhalt, sondern eine strukturell überlegene Lösung.

In Europa komme ein steuerlicher Effekt hinzu: Ucits-ETFs würden bei US-Dividenden nur 15 Prozent Quellensteuer zahlen, reguläre Fonds hingegen 30 Prozent. Bei einer Dividendenrendite von zwei Prozent mache das allein um die 25 Basispunkte aus – jährlich, ohne einen Unterschied zum Risiko.

Für Deutschland war Avantis lange ein Geheimtipp, denn die Produkte existierten zunächst nur als US-ETFs – mit steuerlichen Hürden für europäische Anleger. Das änderte sich Ende 2024 mit dem Start der ersten Ucits-konformen ETFs, domiziliert in Irland und an der Xetra gelistet. Dann verstärkte man sich personell, das Unternehmen holte Pay Fahlbusch von Axa Investment Managers. Er übernahm die Rolle als Leiter Wholesale und ETF-Geschäft Deutschland und Österreich bei Avantis Investors.

Im Februar 2026 erweiterte Avantis das Angebot erneut: mit einem America-, einem Europe- und einem Pacific Ucits ETF, für Berater und Anleger, die ihre Regionen selbst gewichten wollen.

Das Flaggschiff bleibt der Avantis Global Small Cap Value Ucits ETF (ISIN: IE0003R87OG3), der gezielt kleine, günstig bewertete Unternehmen übergewichtet – mit einem aktiven Anteil von rund 75 Prozent.

Den Einwand, dass der wachsende Wettbewerb im ETF-Markt und der zunehmende Margendruck langfristig nur wenigen großen Anbietern das Überleben sichern werde, lässt Repetto nicht gelten. Dasselbe habe man über Investmentfonds sagen können, entgegnet er – auch dort habe irgendwann ein einzelner Anbieter begonnen, heute gebe es hunderte, große und kleine, Generalisten und Nischenanbieter. Der Margendruck sei real, aber er treffe alle Branchen. Entscheidend bleibe die Frage nach dem Inhalt: „Solange verschiedene Anbieter verschiedene Strategien bauen, ist der Wettbewerb um die Schachtel irrelevant. Was zählt, ist der Kuchen.“

Kathedralen und Grenzen

Kurz nach dem Gespräch besucht Repetto den Kölner Dom. Er hat seiner Mutter in Buenos Aires davon erzählt – sie war selbst einmal hier, vor 20 Jahren, erinnert sich an jedes Detail. Für einen Mann, der die Welt als Geflecht aus Daten und Modellen betrachtet, fällt die Begeisterung über mittelalterliches Steinmetzhandwerk auf – ein Staunen, das sich nicht wegoptimieren lässt.

Wenn Eduardo Repetto nicht Investmentchef von Avantis wäre, würde er reisen. Viel mehr reisen. Tokio, ganz Asien, immer neue Städte. „Ich hätte Pilot werden sollen“, sagt er, „dann käme ich überall hin.“ Opernsänger definitiv nicht – „wer mich singen hört, läuft schneller weg, als ich mir vorstellen kann.“ Und ein Profi im Squash wird er auch nicht mehr werden. „Ich kenne meine Grenzen.“

Genau das ist vielleicht das Ungewöhnlichste an diesem Raketenwissenschaftler unter den Fondsmanagern: Er weiß, was seine Modelle können. Und er kennt ihre Grenzen. Beides zusammen hat ihm 125 Milliarden Dollar eingebracht. Der Rest ist Mathematik.