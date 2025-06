Efama-Analyse beleuchtet Trends der europäischen Fondsindustrie

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Strukturwandel am europäischen Markt der Ucits-Fonds: Während die Verwaltungskosten in allen wichtigen Fondskategorien kontinuierlich sinken , entscheiden sich immer mehr Anleger für passive Anlagestrategien in Form von ETFs. Gleichzeitig konzentriert sich das Anlegergeld zunehmend auf große bis sehr große Fonds – während kleinere Produkte an Relevanz verlieren.

Die europäische Fondsindustrie erlebte 2024 demnach ein durchaus erfreuliches Jahr. Unter allen Ucits-Fonds erzielten Anleihen-Vehikel die höchsten Nettozuflüsse – was Efama auf die EZB-Entscheidungen zurückführt. Anleger wollten sich im Umfeld sinkender Zinsen Fonds zu guten Konditionen sichern.

Diese Entwicklungen dokumentiert die European Fund and Asset Management Association (Efama) in ihrem jüngst vorgestellten Factbook 2025. Darin zeichnet der europäische Fondsverband die Branchentrends für 2024 nach und analysiert, wohin sich das europäische Fondsgeschäft auf längere Sicht entwickelt.

Einen neuen Zufluss-Rekord erlebten Geldmarktfonds, sie gewannen netto 226 Milliarden Euro hinzu: Viele Anleger hätten bei attraktiven Kurzfristzinsen Geldmarktfonds als interessante Alternative zu Cash-Positionen genutzt, interpretiert Efama. Weniger Erfolg war dagegen den Mischfonds beschieden: Aus diesem Fondssegment zogen Anleger im zweiten Jahr in Folge netto Geld ab.

Nettoverkäufe von Anteilen verschiedener Fondsarten © Efama

Kostenrückgang in fast allen Fondskategorien

Einen klaren Abwärtstrend beobachteten die Efama-Analysten bei den Fondsgebühren. Über fast alle Fondskategorien hinweg sanken die laufenden Kosten zuletzt deutlich – was den Kostendruck belegt, der auf den Fondsgesellschaften lastet. Efama zeigt das anhand der Ucits-Fonds: Dort verzeichneten Aktienfonds zwischen 2020 und 2024 einen Kostenrückgang von immerhin 21 Prozent auf durchschnittlich 0,75 Prozent. Bei Rentenfonds sanken die durchschnittlichen Kosten im gleichen Zeitraum auf 0,56 Prozent. Multi-Asset-Fonds bleiben weiterhin die teuerste Kategorie, fuhren ihre Kosten aber ebenfalls um 8 Prozent auf durchschnittlich 1,16 Prozent zurück. Einzig Geldmarktfonds erlebten einen minimalen Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Entwicklung der Fondskosten bei Aktien-, Renten- Misch- und Geldmarktfonds © Efama/Morningstar

Immer mehr Geld fließt in Riesen-Fonds

Der Fondsmarkt konzentriert sich zunehmend auf die Fonds-Schwergewichte – auch das zeigt die Efama-Analyse. Vehikel mit einem Volumen unter 100 Millionen Euro machten 2024 nur noch weniger als 4 Prozent des gesamten Nettovermögens bei Ucits-Fonds aus – Tendenz stark fallend. Im Gegensatz dazu steigt der Anteil größerer Fonds kontinuierlich an, insbesondere bei Produkten mit mehr als einer Milliarde Euro und vor allem bei solchen Fonds, die über 10 Milliarden Euro verwalten.

Diesen Trend führt Efama maßgeblich auf die gestiegene Nachfrage nach ETFs und Geldmarktfonds zurück. Aufgrund ihrer Struktur erreichten sie oft größere Volumina.

Die Analysten stellen klar: Europas Fondsindustrie werde oft dafür kritisiert, dass sie sehr viele Minifonds hervorbringe, die wegen ihres hohen Anteils an Verwaltungskosten für Anleger teuer seien. Tatsächlich machten solche Fonds volumenmäßig nur einen Bruchteil des Marktes aus.

Entwicklung des Anlagevolumens nach Fondsgröße © Efama / Morningstar

ETFs erobern den Markt

Passive Anlagestrategien zogen unvermindert viel Geld an. So stieg der Marktanteil passiver Ucits-Fonds von 11 Prozent im Jahr 2014 auf 29 Prozent Ende 2024 – allein 2024 wuchs der Anteil um drei Prozentpunkte.

Besonders deutlich wird dieser Trend bei den Nettozuflüssen: Zum zweiten Mal in Folge zogen Ucits-ETFs ein Rekordvolumen an, 2024 waren es knapp 270 Milliarden Euro. Dabei entfielen allein 201 Milliarden Euro auf Aktien-ETFs – die damit die bei Weitem beliebteste ETF-Kategorie sind. Im Kontrast dazu flossen aus aktiven Aktienfonds 53 Milliarden Euro netto ab – womit dieses Ucits-Fondssegment bereits im zweiten Jahr in Folge schrumpfte.

Netto-Mittelflüsse bei unterschiedlichen Fondsarten 2024 © Efama

US-Investments dominieren

Deutlich gestiegen ist die Gewichtung US-amerikanischer Aktien in europäischen Aktienfonds. Der Anteil von US-Titeln in Ucits-Aktienfonds kletterte Ende vergangenen Jahres auf beachtliche 51 Prozent – 2014 waren es noch 26 Prozent und damit gerade einmal die Hälfte. Als Ursache sehen die Analysten die jahrelange deutliche Outperformance der US-Aktienmärkte gegenüber Europa, insbesondere bei den großen US-Technologiewerten.

Dieser Trend könnte sich 2025 allerdings umkehren, gibt Efama zu bedenken. Immerhin schnitten in den ersten Monaten des Jahres europäische Aktien besser ab als US-amerikanische. Sie könnten nun auch in den Fonds wieder größeres Gewicht erhalten.

Starke Anlageergebnisse

In allen wichtigen Ucits-Kategorien übertrafen Fonds 2024 ihre jeweiligen Fünf-Jahres-Durchschnittsrendite deutlich, stellen die Efama-Analysten fest. Aktienfonds erzielten im Schnitt 18,1 Prozent, Multi-Asset-Fonds 9,8 Prozent, Anleihenfonds 8,9 Prozent und Geldmarktfonds 7,8 Prozent Plus.

Anlageergebnisse verschiedener Fondsarten, 2024 und Fünfjahresmittel © Efama /Morningstar

Wenn sie Geld anlegen wollen, greifen Privatanleger immer öfter zu Fonds, stellt man bei Efama fest – aus Sicht des Fondsverbands eine erfreuliche Entwicklung. 2023 hätten Investments in Staatsanleihen die Fonds-Investments noch deutlich übertroffen (324 Milliarden zu 91 Milliarden Euro). 2024 hatten dagegen die Fonds klar die Nase vorn – mit 258 Milliarden zu 73 Milliarden Euro.

Nachhaltigkeitsstrategien haben es schwer

Eine deutliche Trendumkehr macht sich beim nachhaltigen Investieren bemerkbar. Die Anti-ESG-Stimmung schwappt von den USA ausgehend zunehmend nach Europa. Fonds mit einer klaren Nachhaltigkeitsstrategie (Artikel-9-Fonds gemäß SFDR) verzeichneten im vergangenen Jahr erstmals Nettoabflüsse. Dagegen sahen Artikel-8-Fonds (Fonds lediglich mit Nachhaltigkeitsmerkmalen) und als nicht nachhaltig ausgewiesene Artikel-6-Fonds Zuflüsse.

Die Efama-Analysten führen diese Verschiebung jedoch vor allem darauf zurück, dass ETFs und Geldmarktfonds so populär geworden sind: Unter ihnen gibt es anteilsmäßig nur wenige beziehungsweise gar keine Artikel-9-Fonds.

Eine weitere Beobachtung von Efama: Europäische Privatanleger sehen bei der Wahl ihrer Investments zunehmend ins Ausland. Immer häufiger investieren sie in Fonds, die in anderen EU-Staaten aufgelegt wurden. Im Gegenzug wächst der Anteil von Anlegern, die von außerhalb der EU in Ucits-Fonds investieren: Mehr als ein Viertel des Ucits-Volumens geht mittlerweile auf externe Anleger zurück.

Grenzüberschreitende Investments immer gefragter

Die Efama-Analysten untersuchten neben den Ucits-Fonds auch Alternative Investmentfonds (AIFs) – in die überwiegend institutionelle Anleger investieren. Weil sie sich auch auf private Märkte und Immobilien fokussieren, hängen AIFs weniger an der allgemeinen Marktentwicklung. Sie spiegeln die Märkte wegen ihrer oft antizyklischen Aufstellung auch weniger wider, gibt Efama zu bedenken.

Bei AIFs stieg das Nettovermögen im vergangenen Jahr auf 8,2 Billionen Euro, gegenüber 7,5 Billionen Euro im Vorjahr.