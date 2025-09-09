Altersvorsorge reformieren: Der europäische Fondsverband Efama macht vier Vorschläge, was die Mitgliedstaaten europaweit unbedingt verbessern sollten.

Was muss geschehen, um in Europa die Altersvorsorge und im Speziellen das System der Zusatzrenten nachhaltiger aufzustellen? Mit einem Bündel von Fragen, die das ermitteln sollen, wendete sich die EU-Kommission an Branchenvertreter und Interessenverbände. Der europäische Fondsverband Efama hat darauf jetzt geantwortet.

Bei Efama hält man das Thema Altersvorsorge insgesamt für dringlich und warnt zunächst vor den dramatischen Folgen des demografischen Wandels. „Die Zeit läuft ab, und sofortige Maßnahmen sind erforderlich, um eine der dringendsten Herausforderungen durch Europas alternde Bevölkerung anzugehen“, sagt Generaldirektor Tanguy van de Werve. Er erinnert: Jeder fünfte Europäer ist aktuell von Altersarmut betroffen.

Um die Altersvorsorgesysteme und speziell die private Absicherung zu stärken, unterbreitet Efama im Kern vier Vorschläge:

Renten-Tracking-Systeme und Dashboards: Um dem Thema Altersvorsorge Aufmerksamkeit zu verschaffen, sind einerseits Übersichten über die individuell angesammelten Ersparnisse und das voraussichtliche Renteneinkommen für Verbraucher wichtig. Nationale Dashboards wiederum können es den EU-Mitgliedländern einfacher machen, die Altersvorsorgesituation im Land zu evaluieren. Automatisierte Anmeldung zur betrieblichen Altersvorsorge: Efama spricht sich nachdrücklich für den Vorschlag der EU-Kommission aus, Arbeitnehmer automatisch an Altersvorsorge über den Arbeitgeber teilhaben zu lassen. Bei der betrieblichen Altersvorsorge seien die Investmentstrategien dem jeweiligen Alter der Arbeitnehmer anzupassen – aktienlastigere Strategien für jüngere Arbeitnehmer, risikoärmere Strategien für ältere. Stets auf risikoarme Strategien zu setzen, und das möglicherweise noch mit Auszahlungsgarantien, habe sich als nachteilhaft erwiesen. Neustart für gescheitertes Pepp: Es solle ein Nachfolgemodell des bis dato glücklosen Pan European Pension Product geben. Im Gegensatz zum bestehenden Modell, das allgemein als gescheitert gilt, sollten seine Gebühren jedoch nicht gedeckelt werden. Auch sollten Verbraucher auf Wunsch eigenständig investieren können, ohne den obligatorischen Weg über einen Finanzberater gehen zu müssen. Alas Anlagestrategien eigneten sich auch hier insbesondere Lebenszyklus-Strategien. In Ländern mit noch unausgereiftem bAV-System könnte das Pepp auch als betriebliches Vorsorgeprodukt eingeführt werden, schlägt Efama vor. Kleinere Pensionsfonds sollen Investmentstrategien auslagern dürfen: Efama beruft sich auf die EU-Richtlinie Iorp II für betriebliche Pensionsfonds (Iorp = Institutions for Occupational Retirement Provision). Diese müsse flexibler werden und zum Beispiel kleineren Fonds im Sinne der Skalierbarkeit erlauben, Strategien bei Bedarf auslagern zu können.

Produktseitig hebt Efama vor allem die Bedeutung von Lebenszyklusstrategien als Investmentstrategien der Wahl bei der Altersvorsorge hervor. Setzte man diese flächendeckend ein, würde dies helfen „Rentenergebnisse in ganz Europa zu verbessern“, ist Efama-Regulatorik-Expertin Gabrielle Kolm überzeugt.

Einige Efama-Vorschläge in Deutschland schon umgesetzt - teilweise

Das Thema Altersvorsorge, auf das Efama eingeht, ist auch in Deutschland aktuell weit oben auf der politischen Agenda. Eine der Maßnahmen, die Efama in ihrer Stellungnahme vorschlägt, ist auch ein dringliches Anliegen der aktuellen Bundesregierung: Betriebsrenten sollen zu einem stärkeren Pfeiler im hiesigen Altersvorsorgesystem werden. Dafür hat das Bundeskabinett gerade den Entwurf des Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes beschlossen.

Eine Rententracking-Möglichkeit, wie sie Efama vorschlägt, gibt es in Deutschland ebenfalls: 2023 wurde die digitale Rentenübersicht eingeführt. Die staatlich betriebene Plattform soll Bundesbürger über ihre Rentenansprüche aufklären. Allerdings haben sich zwei Jahre nach Start erst rund 150.000 Verbraucher dort registriert.

Das Projekt krankt neben mangelnder Bekanntheit unter anderem auch daran, dass bislang nicht alle Vorsorgeanbieter im System registriert sind - sodass auch ihre Daten nicht sichtbar sind. Ebenso bezieht die digitale Rentenübersicht Steuern, Sozialabgaben und Vermögenswerte wie Immobilien und Wertpapiere nicht automatisch in die Aufstellung mit ein.