EA, Dell, Tiktok, Manchester City – hinter den größten Tech-Deals steht Egon Durban. Das Porträt eines Milliardärs, den kaum jemand kennt.

Wenn Electronic Arts (EA) für 55 Milliarden Dollar verkauft wird, Dell für 67 Milliarden Dollar privatisiert wird oder Manchester City den Besitzer wechselt, steht ein Name im Hintergrund: Egon Durban. Der in Lübeck geborene, in Texas aufgewachsene Milliardär ist Co-CEO von Silver Lake Partners und einer der einflussreichsten Dealmaker der Technologiebranche – und doch kennt ihn kaum jemand außerhalb der Finanzwelt.

Wer ist Egon Durban?

Egon Durban wurde 1973 in Lübeck geboren und wuchs in Houston, Texas auf. Nach seinem Abschluss in Finance an der Georgetown University startete er bei Morgan Stanley im Investment Banking, bevor er 1999 als Gründungsmitglied zur Beteiligungsgesellschaft Silver Lake kam. Heute, mit 52 Jahren, besitzt er schätzungsweise 17 Prozent des Unternehmens. Sein Vermögen: 2,3 Milliarden US-Dollar. Er lebt mit seiner Frau Abby und drei Kindern in Atherton, Kalifornien.

Silver Lake verwaltet heute über 100 Milliarden US-Dollar und hat seit 2009 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 21 Prozent erzielt – fast doppelt so viel wie der Branchendurchschnitt von 11 Prozent.

Die Strategie: Wenige große Wetten

Von 2005 bis 2010 baute Durban das Londoner Büro von Silver Lake auf und trieb die Internationalisierung voran. Sein Durchbruch kam 2009 mit Skype: Die Firma kaufte den Dienst von Ebay für 1,9 Milliarden US-Dollar und verkaufte ihn zwei Jahre später für 8,5 Milliarden US-Dollar an Microsoft weiter.

2013 folgte der Dell-Deal: Durban orchestrierte die Privatisierung des Computer-Konzerns für rund 25 Milliarden US-Dollar, gefolgt von der EMC-Übernahme für 67 Milliarden US-Dollar. Er sitzt seit Oktober 2013 im Vorstand von Dell Technologies. Der Deal mit Michael Dell gilt bis heute als eine der größten Leveraged-Buyout-Transaktionen, also fremdfinanzierte Übernahme, der Tech-Geschichte.

2025: Ein Jahr der Deals

Dieses Jahr zeigt sich Durbans Handschrift besonders deutlich. Im März 2025 schloss Silver Lake die Komplettübernahme von Endeavor Group Holdings ab – einem Unterhaltungskonzern, das unter anderem UFC und die Talentagentur WME umfasst. Der Deal hatte einen Eigenkapitalwert von 13 Milliarden US-Dollar und einen Gesamtunternehmenswert von 25 Milliarden US-Dollar. Durban ist Vorsitzender (Chairman) von Endeavor. Silver Lake bezeichnet die Transaktion als „die größte Private-Equity-Sponsor-Public-to-Private-Investition seit über einem Jahrzehnt“.

Am 29. September 2025 wurde die Privatisierung von EA bekannt gegeben: 55 Milliarden US-Dollar, finanziert vom saudischen Staatfonds PIF, Silver Lake und Jared Kushners Affinity Partners. Der Deal soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden und ist einer der größten in der Gaming-Geschichte.

Dazu kommt die Tiktok-Übernahme: Oracle, Silver Lake und der MGX-Investmentfonds werden rund 45 Prozent des US-Geschäfts von Tiktok kontrollieren. Die Transaktion wurde von der Trump-Administration unterstützt und zeigt zudem die politische Vernetzung vom Unternehmer.

Sport und Entertainment

Durban positioniert Silver Lake weit über klassische Tech-Investments hinaus. 2019 erwarb die Firma einen Minderheitsanteil an Manchester City für 500 Millionen US-Dollar. Im November 2024 wurde bekannt, dass Durban 7,5 Prozent der Las Vegas Raiders für geschätzt 510 Millionen US-Dollar kauft – zusammen mit Immobilienentwickler Michael Meldman, der ebenfalls 7,5 Prozent übernimmt.

Weitere Engagements umfassen das Professional-Bull-Riding-Team Austin Gamblers (gemeinsam mit Michael Dell), die City Football Group und zahlreiche Board-Positionen bei Dell Technologies, TKO Group Holdings (UFC/WWE), Waymo, Verily, Qualtrics und Unity Software.

Das Netzwerk

Seine Nähe zur Trump-Administration zeigt sich nicht nur beim Tiktok-Deal: Silver Lake arbeitet eng mit Unternehmen und Investoren zusammen, die politisch gut vernetzt sind. Die Zusammenarbeit mit Jared Kushners Affinity Partners beim EA-Deal ist ein weiteres Beispiel.

Bei Endeavor betonte Durban die langfristige Ausrichtung: „Silver Lake hat nie eine Aktie verkauft, sondern unseren Anteil erhöht.“ Diese Haltung unterscheidet ihn von vielen Private-Equity-Investoren, die auf schnelle Exits setzen.

Macht ohne Rampenlicht

Egon Durban operiert außerhalb des Rampenlichts, aber seine Deals prägen die Tech- und Entertainment-Landschaft. Von Skype über Dell bis zu Tiktok und EA – Durban setzt auf wenige, aber große Transaktionen in Bereichen, die die digitale Transformation vorantreiben. Mit einem Vermögen von 2,3 Milliarden US-Dollar und einem Netzwerk, das von Michael Dell bis Donald Trump reicht, ist er einer der mächtigsten – und am wenigsten bekannten – Player im Silicon Valley.