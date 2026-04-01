Ein Makler berichtet auf Linkedin von einem wohl einmaligen Stornofall: Ein Kunde kündigt die BU-Versicherung seines Neffen – weil der geheiratet hat. (K)ein Fall für den 1. April.

Hochzeit feiern und entspannt zurück lehnen: Wer verheiratet ist, braucht keine BU-Versicherung mehr. Das dachte zumindest ein Kunde des BU-Spezialisten Matthias Helberg.

Die Versicherungsmakler sind sich einig: Wer heiratet, braucht keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Die Ehefrau übernimmt das. Oder der Ehemann. Hauptsache, jemand ist da. Was Jahrzehnte Versicherungsmathematik nicht geschafft hat, löst das Standesamt in einer Viertelstunde. Makler bundesweit sollen bereits erwägen, ihre Beratungsunterlagen entsprechend zu aktualisieren.

So weit der Aprilscherz.

Der kuriose Fall

Doch was jetzt kommt, hat sich tatsächlich so zugetragen. Der Makler und BU-Versicherungsspezialist Matthias Helberg berichtet auf Linkedin von einem kuriosen Stornofall. Ein Versicherer schickte ihm eine Stornowarnung: Ein gemeinsamer Vertragspartner hatte seine Berufsunfähigkeitsversicherung gekündigt. Helberg schaute nach – der Onkel des Versicherten hatte vor knapp zehn Jahren für seinen Neffen eine BU abgeschlossen. Also fasste er kurz nach: kein Bedarf mehr, oder hätte man etwas besser machen können?

Die Antwort kam noch am selben Tag. Wörtlich: „Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Mein Neffe ist jetzt verheiratet und damit abgesichert.“

Helberg gibt zu, erst überrascht gewesen zu sein – und dann leicht amüsiert. Denn in seiner Beratungspraxis erlebt er normalerweise das Gegenteil: Wer heiratet oder eine Familie gründet, will sich häufig besser absichern, nicht schlechter.

Warum Heirat keine BU ersetzt

Die Logik hinter der Kündigung ist verständlich – und trotzdem falsch. Das sehen auch Helbergs Maklerkollegen so. „Die Ehe ist das kleinste Versichertenkollektiv der Welt“, scherzt der ebenfalls auf Biometrieprodukte spezialisierte Vermittler Philip Wenzel. Auch er betont in seinen Linkedin-Beiträgen immer wieder, wie wichtig eine BU ist – gerade im Zuge der Familienplanung.

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Tatsächlich steige mit Familiengründung das finanzielle Risiko, das ein Einkommensausfall bedeutet, erklärt auch Bernd Schlemann, Finanz- und Versicherungsmakler sowie Geschäftsführer des Vermittlungsunternehmens Dr. Schlemann. Am eigenen Einkommen hänge plötzlich nicht mehr nur das eigene Leben, sondern auch das des Partners oder der Partnerin, womöglich bald das von Kindern, dazu Kreditraten und gemeinsame Pläne.

„Hinzu kommt: Die Ehe ist keine Versicherung“, schreibt der Experte. Die Scheidungsquote in Deutschland liegt bei rund 40 Prozent – und steigt, wenn ein Partner schwer erkrankt, berichtet Schlemann aus seiner Beratungspraxis. Wer im Fall einer Berufsunfähigkeit auf den Ehepartner angewiesen ist, riskiere im schlimmsten Fall, gleich zwei Probleme auf einmal zu haben: keine Arbeitskraft und keine intakte Ehe.

Auch ohne Trennung könne ein ausfallendes Einkommen den anderen Partner schnell an finanzielle Grenzen bringen – gerade dann, wenn gleichzeitig Betreuungsaufgaben anfallen und die eigene Erwerbstätigkeit reduziert werden muss, betont Schlemann.

Die private Berufsunfähigkeitsversicherung leistet bereits ab 50 Prozent Berufsunfähigkeit – also dann, wenn jemand gesundheitsbedingt nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf in vollem Umfang auszuüben. Der Ehepartner hingegen sei keine Vertragspartei.

Helberg antwortete seinem Kunden übrigens kurz und freundlich: Er kenne natürlich nicht alle Umstände, erfahre in der Beratung aber eher den Wunsch nach besserer Absicherung bei Heirat – und wünschte alles Gute.

Romantisch war die Kündigung allemal. Klug war sie nicht