Ehemalige Indexchange-ETFs haben neue Namen

Der Markenname Ishares steht seit heute auf allen 129 Exchange Traded Funds (ETFs) der Barclays Global Investors (Deutschland). Sie ging Anfang Oktober aus der ehemaligen Indexchange hervor.Das Unternehmen bietet in Deutschland auch weiterhin jeweils zwei ETFs für die europäischen Aktienindizes Stoxx 50 und Euro Stoxx 50 an. Aus der bisherigen Indexchange-Produktpalette stammen der Ishares DJ Stoxx 50 (DE) (WKN: 593 394) und der Ishares DJ Euro Stoxx 50 (DE) (WKN: 593 395).Hier werden die Aktien im Fonds vor der Dividendenausschüttung kurzzeitig durch ein Partizipationszertifikat ersetzt, um steuerpflichtige Dividendenerträge zu vermeiden. Das unterscheidet sie von den in Irland aufgelegten Ishares DJ Stoxx 50 (WKN: 935 926) und Ishares DJ Euro Stoxx 50 (WKN: 935 927).