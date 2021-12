Redaktion 31.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Ehemaliger Co-Chef von J.P. Morgan Chase So viel verdient Cavanagh bei Carlyle

Michael J. Cavanagh, ehemaliger Co-Chef der US-Bank J.P. Morgan Chase & Co., geht zur Carlyle Group. Sie will ihm sieben Millionen Dollar jährlich in den ersten drei Jahren zahlen.