Ehemaliger Direktor der Schroders PLC Bruno Schroder im Alter von 86 Jahren gestorben

„Bruno hat in über 50 Jahren einen enormen Beitrag für Schroders geleistet“, würdigt der amtierende Schroders-Chef Michael Dobson die Lebensleistung des verstorbenen Ur-Urenkel des Mitgründers John Henry Schroder. „Er hatte eine Leidenschaft für Schroders und unterstützte das Unternehmen unbeirrt“, so Dobson zur Arbeit des ehemaligen Co-Firmenlenkers. „Seine langjährige Erfahrung, sein gutes Urteilsvermögen und sein Humor werden schmerzlich vermisst.“

Nach seinem Studium an der Oxford University und der Harvard Business School stieg Bruno Schroder 1960 in das Unternehmen ein, das 1804 von der Hamburger Kaufmannsfamilie Schröder gegründet worden war. Er begann seine Karriere in der internen Revision des Geldhauses, dem Firmenkundengeschäft und der Unternehmensfinanzierung. 1963 wurde Schroder dann zum nichtgeschäftsführenden Direktor ernannt. Nach kurzer Krankheit starb er am Mittwoch im Alter von 86 Jahren.