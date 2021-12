Ehemaliger Geschäftsführer von Vertiva Lunis holt Artur Montanhas für Stuttgarter Niederlassung

Lunis Vermögensmanagement hat Artur Montanhas an Bord geholt. Der Family-Office-Experte übernimmt die Leitung des frisch eröffneten sechsten Standortes des Unternehmens in Stuttgart. Der 44-Jährige, der zugleich Partner bei Lunis wird, soll unter anderem das Geschäft mit Family-Office-Dienstleistungen für Kunden ab einem liquiden Vermögen von 5 Millionen Euro auf- und ausbauen.

Montanhas kommt vom Vertiva Family Office, bei dem er als Geschäftsführer tätig war. Davor war er unter anderem Niederlassungsleiter in Frankfurt und Stuttgart der Bank J. Safra Sarasin Deutschland sowie in leitender Position bei der Credit Suisse Deutschland tätig.

Lunis Vermögensmanagement wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit Investor J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement.

Aktuell hat Lunis nach eigenen Angaben mehr als 1 Milliarde Euro an Assets under Management and Advice und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten.