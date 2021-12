Ehrhardt-Junior tritt DJE-Vorstand bei

Jan Ehrhardt leitet seit 2004 den Bereich Research und Portfoliokonzeption. Auch im Vorstand wird er für diesen Bereich verantwortlich sein. Darüber hinaus verwaltet er weiterhin die Fonds DJE-Dividende & Substanz (WKN: 164325) und DJE - Asien High Dividend (WKN: A0Q5KZ).



Der 34-Jährige trat 2003 der DJE Kapital AG bei. Zuvor arbeitete er unter anderem bei Merrill Lynch in Frankfurt sowie bei der Credit Suisse Group in New York. Seit 2007 zählt Ehrhardt-Junior zur Geschäftsleitung der DJE Kapital AG.



Jan Ehrhardt hat, wie auch sein Vater, BWL studiert. Derzeit promoviert er an der Universität Würzburg zum Thema Marktrisikoprämien.