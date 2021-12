Ehrke & Lübberstedt Neuer Aktienfonds setzt auf digitalen Wandel

Ein frisch aufgelegter Fonds aus dem Hause Ehrke & Lübberstedt will am Erfolg von Digitalisierungsgewinnern teilhaben. Den ELM Global TICO Fonds gibt es in einer Version für Privatanleger und für institutionelle Investoren.