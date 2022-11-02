Umfrage unter jungen Erwachsenen Eigene vier Wände stehen weiter hoch im Kurs

Der Wunsch, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, ist bei jungen Erwachsenen ungebrochen vorhanden. Hier kommen die wichtigsten Ergebnisse eine aktuellen Umfrage des Wohnkreditspezialisten Dr. Klein.

Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu besitzen, steht auf der Wunschliste der meisten jungen Menschen weit oben – trotz Inflation, unsicherer Wirtschaftslage und weiter hohen Immobilienpreisen. Neun von zehn jungen Erwachsenen würden über kurz oder lang gern eine eigene Immobilie kaufen, sowohl Männer als auch Frauen, Stadt- wie Landbewohner. Zu diesem Ergebnis kommt man bei dem Kreditvermittlungsspezialisten Dr. Klein. Die hauseigene Online-Befragung von mehr als 1.000 18- bis 29-Jährigen richtete sich konkret an solche jungen Erwachsenen, die noch keine Immobilie besitzen.

Laut Dr. Klein haben sich 60 Prozent aus dieser Altersklasse mit dem Immobilienkauf bereits recht konkret auseinandergesetzt. So würde die Hälfte der Befragten eine eigene Immobilie vor allem gern kaufen, um sie selbst zu bewohnen. Rund jeder Dritte würde sie auch teilweise vermieten. 15 Prozent würden sie als reines Vermietobjekt, also zu Einkommenszwecken, erwerben.

Den Kauf bereits zeitnah anzugehen, steht dabei nicht unbedingt auf der Agenda. Die Mehrheit der jungen Erwachsenen würde mit dem Kauf lieber noch fünf Jahre warten – wegen Inflation, hoher Lebenshaltungskosten oder gestiegener Kreditzinsen. 42 Prozent halten auch die weltpolitische Lage derzeit für zu unsicher, um sich an eine Immobilie zu binden.

Jene 8 Prozent der Befragten, die keine eigene Immobilie anstreben, weder kurz- noch mittelfristig, geben als Hinderungsgrund meist fehlende finanzielle Mittel an. Rund jeder Zweite dieser Gruppe empfindet das eigene Haus oder die eigene Wohnung auch als „Klotz am Bein“ – und rund 59 Prozent wollen durch Mieten schlicht flexibler bleiben.

Die Zeit, eine Immobilie zu kaufen, ist derzeit besonders günstig, meint man bei Dr. Klein. „Aktuell ist die Nachfrage nicht so hoch und daher die Konkurrenz bei Besichtigungen kleiner. Es gibt dadurch wieder mehr Verhandlungsspielraum bei den Preisen“, gibt Dorothee Stattrop, Spezialistin für Baufinanzierung bei Dr. Klein, zu bedenken. Interessenten sollten sich mit einem möglichen Kauf dennoch Zeit lassen: „Die Wunschimmobilie ist meist nicht von heute auf morgen gefunden“, so Stattrop. Auch über die Finanzierung sollten Interessenten sich beizeiten Gedanken machen.