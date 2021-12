Eigener Kosmos Jupiter Asset Management im Porträt

Die Investmentgesellschaft Jupiter AM feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Im Jahr 1985 gründete John Duffield in London das Unternehmen als spezialisierte Asset-Management-Boutique.



Seitdem hat sich einiges getan, Eigentümer und Ausrichtung haben gewechselt. Heute ist das britische Unternehmen an der Londoner Börse notiert, und Investmentfonds stehen deutlich im Fokus.



Im Lauf der Jahre war Jupiter auch zwischenzeitlich in deutscher Hand. 1995 wurden 75 Prozent des Unternehmens an die Commerzbank verkauft. Im Jahr 2000 übernahm das Finanzinstitut die restlichen 25 Prozent. Sieben Jahre später erfolgte ein Management-Buy-out durch die Mitarbeiter zusammen mit dem Private-Equity-Investor TA Associates. 2010 schloss sich der Börsengang an. Heute (Stand Mitte September 2015) hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden Britischen Pfund (rund 2,7 Milliarden Euro). TA Associates hat sich schrittweise vom Unternehmen verabschiedet. Im vergangenen Jahr verkaufte der US-Finanzinvestor die letzten Aktien.