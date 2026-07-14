Eigentumswohnungen in der Stadt sind für viele kaum bezahlbar. Eine Immowelt-Analyse zeigt: Im Umland sparen Käufer bis zu 50 Prozent. Wo die Preisunterschiede am größten sind.

Mehr- und Einfamilienhäuser im Ruhrgebiet – im Umland der Großstädte sind die Kaufpreise deutlich niedriger.

In deutschen Großstädten sind die Preise für Eigentumswohnungen für viele Käufer inzwischen kaum noch zu stemmen. Wer bereit ist, ins Umland zu ziehen, kann jedoch deutlich sparen – in der Spitze um bis zu 52 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Portals Immowelt für die 15 größten deutschen Städte.

„Eigentumswohnungen sind in den teuersten deutschen Großstädten und deren Vororten für viele Haushalte kaum mehr bezahlbar“, sagt Immowelt-Geschäftsführer Theo Mseka. Im erweiterten Umland der Städte sehe es häufig besser aus.

Dresden mit größter prozentualer Ersparnis

Für die Auswertung hat Immowelt die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in den Städten mit dem 45 und 60 Minuten entfernten Umland verglichen – berechnet anhand der Pendelzeit mit dem Auto vom Stadtzentrum. Wer eine Stunde Fahrzeit in Kauf nimmt, bezahlt demnach für eine Eigentumswohnung mitunter weniger als die Hälfte.

Besonders groß fällt der Preisunterschied mit 52 Prozent in Dresden aus. Statt durchschnittlich 2.946 Euro pro Quadratmeter im Stadtgebiet zahlen Käufer im erweiterten Umland 1.405 Euro. Frankfurt und Köln folgen mit jeweils rund 51 Prozent, in Leipzig liegt die Differenz bei 49 Prozent.

München: höchste Ersparnis in absoluten Zahlen

Bei der absoluten Preisdifferenz führt München das Feld an. Im Stadtgebiet kostet der Quadratmeter im Schnitt 8.078 Euro, im 60-Minuten-Umland 4.364 Euro – eine Differenz von 3.714 Euro beziehungsweise 46 Prozent. Auch rund um Frankfurt (-2.834 Euro) und Hamburg (-2.767 Euro) fällt die Ersparnis deutlich aus. Geringer sind die Preisunterschiede in Berlin und Stuttgart.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Auch ohne volle Stunde Pendelzeit lässt sich sparen: In Hamburg sind Wohnungen bereits im 45-Minuten-Radius um 43 Prozent günstiger als in der Stadt, in Frankfurt um 40 Prozent, in Köln um 37 Prozent. Deutlich geringer fällt der Unterschied dagegen in Dresden (-31 Prozent), Leipzig (-29 Prozent), Nürnberg (-17 Prozent) sowie in Stuttgart und Dortmund (je -9 Prozent) aus.

Ruhrgebiet als Sonderfall

Eine Ausnahme bildet das Ruhrgebiet: In Essen liegen die Preise im 45-Minuten-Umland nahezu auf Stadtniveau (-2 Prozent), in Duisburg ist das Umland sogar 30 Prozent teurer als die Stadt selbst. Grund dafür ist die dichte Städtestruktur der Region: Duisburg, Essen, Dortmund, Düsseldorf und Köln sind untereinander innerhalb einer Stunde erreichbar, wodurch sich die Einzugsgebiete überschneiden.

Im geografisch zu Duisburg zählenden Umland liegen so auch teure Düsseldorfer Vororte wie Meerbusch (4.431 Euro pro Quadratmeter), Hilden (3.536 Euro) oder Ratingen (3.467 Euro) – wirtschaftlich gehören diese Gemeinden jedoch eher zum Düsseldorfer Speckgürtel. Da Duisburg selbst vergleichsweise günstig ist, liegt der Durchschnittspreis im Umland über dem Stadtniveau von 2.076 Euro pro Quadratmeter.

Umland bietet auch langfristig Potenzial

Dass sich ein Blick ins Umland lohnen kann, bestätigt auch eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). Demnach dürfte sich der deutsche Wohnimmobilienmarkt nach der Zinskrise stabilisieren und langfristig wieder moderat wachsen – die Perspektiven fallen dabei jedoch regional sehr unterschiedlich aus. Laut IW-Immobilienexperte Pekka Sagner profitieren vor allem die großen Metropolregionen sowie ihr gut angebundenes Umland.

Für Kaufinteressenten unterstreicht das den Trend, der sich bereits in der Immowelt-Analyse zeigt: Wer bereit ist, etwas außerhalb der Stadtgrenzen zu suchen, profitiert nicht nur kurzfristig von niedrigeren Preisen, sondern potenziell auch von stabileren langfristigen Wertentwicklungen – vorausgesetzt, die Anbindung an die Großstadt stimmt. Entscheidend ist laut IW Köln dabei weniger die klassische Stadt-Land-Unterscheidung als vielmehr die Nähe zu großen, wirtschaftlich dynamischen Arbeitsmärkten.