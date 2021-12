Eike Batistas Ölgesellschaft OGX: Pimco bangt um sein Geld

In den letzten zehn Tagen hat Eike Batista seinen Finanzvorstand gefeuert und den fünften Sanierungsberater angeheuert. Der brasilianische Ex-Milliardär versucht seine Ölgesellschaft OGX Petroleo & Gas Participacoes SA zu retten.Den Gläubigern der Anleihen bescherte das nur noch größere Verluste und OGX nimmt Kurs auf den größten Zahlungsausfall eines Unternehmens in Lateinamerika. Der Kurs der Anleihe im Volumen von 2,56 Mrd. Dollar mit Fälligkeit 2018 ist seit dem 20. September um 3,2 Cent auf 17 Cent je Dollar Nominalwert gesunken.An dem Tag war der Abgang von Roberto Monteiro verkündet worden, der die Verhandlungen mit den Gläubigern geleitete hatte. Vier Tage später engagierte das in Rio de Janeiro ansässige Unternehmen Lazard Ltd. zusätzlich zu den anderen Beratern, darunter Blackstone Group LP.Die Skepsis, dass die Bondgläubiger, allen voran Pacific Investment Management Co., ihr Geld zurückerhalten werden, wächst. Es ist fraglich, ob OGX die am 1. Oktober fälligen Zinszahlungen im Umfang von 45 Mio. Dollar fristgemäß leisten kann. Das erfuhr Bloomberg News von zwei mit den Vorgängen vertrauten Personen.Wenn OGX seine Gläubiger oder andere Partner nicht überzeugen kann, in einen Schuldenerlass einzuwilligen oder sofort Geld zuzuschießen, könnten die Bondgläubiger am Ende mit völlig leeren Händen dastehen, wie JPMorgan Chase & Co einschätzt.Die Entscheidung des Unternehmens in der vergangenen Woche, die Bedienung einer inländischen Anleihe im Volumen von 2,1 Mrd. Real, die von OGX Austria gehalten wird, bis auf den 25. März zu verschieben, bedeutet nach Angaben der informierten Personen, dass die Kuponzahlung am 1. Oktober auf die Anleihe im Volumen von 1,06 Mrd. Dollar mit Fälligkeit 2022 nicht erfolgen wird.Das Magazin “Veja” aus Sao Paulo hatte am 28. September ohne Angaben von Quellen berichtet, dass OGX und OSX in zwei Wochen Insolvenz anmelden werden.