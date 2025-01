Fonds der Woche: Ein alter Hase, der auf Value setzt

„Ein alter Hase“: Diese Bezeichnung im positiven Sinne trifft sicherlich auf Peter E. Huber zu. Er gilt als einer der erfolgreichsten Fondsmanager Deutschlands und dies bereits seit den achtziger Jahren. Sein Fonds, den er aktuell hauptverantwortlich leitet, heißt Huber Portfolio.

Wo Huber draufsteht, ist auch Huber drin

Peter Hubers Leidenschaft gilt dem antizyklischen Investieren, was er seit Jahrzehnten stringent und konsequent umsetzt. Man könnte fast sagen, dass er einer der letzten klassischen Value-Manager ist. Andere haben immer wieder Value anders interpretiert, aber Huber und sein Team blieben dem Stil treu. Dazu David Meyer, Co-Fondsmanager des Fonds: „Wir glauben weiterhin, dass sich eine Value-Orientierung auszahlt und der Gewinn im Einkauf liegt.“

Seit 2007 hatten Value-Investoren fast durchgängig Gegenwind, sodass viele Wettbewerber „mit der Zeit gegangen“ sind und sich zunehmend und in unterschiedlichem Ausmaß beliebteren Anlagestilen zugewendet haben, schließlich will man ja die Kunden bei der Stange halten. „Auch wir haben zeitweise mit uns gehadert, sind von der grundsätzlichen Philosophie und ihrer zugrunde liegenden Logik aber so überzeugt, dass wir stiltreu blieben und bleiben“, so Meyer.