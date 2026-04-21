Die Bafin verzeichnete 2025 ein Drittel mehr Beschwerden als im Vorjahr: Was hinter dem Anstieg bei Banken und Versicherern steckt und welcher Einzelfall die Statistik verzerrt.

Die Zahl der Verbraucherbeschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist 2025 auf mehr als 46.400 gestiegen – ein Anstieg von gut einem Drittel gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus der aktuellen Beschwerdestatistik der Bafin hervor, die die Behörde zusammen mit einem Interview mit ihrem Verbraucherschutzbeauftragten Christian Bock veröffentlicht hat.

Einen einzigen Grund für den gestiegenen Unmut sieht der Bafin-Verbraucherschutzbeauftragte Christian Bock demnach nicht. Die Entwicklung zeige aber, dass allgemein immer mehr Verbraucher mit ihrer Bank oder ihrem Versicherer unzufrieden seien. Häufige Kritikpunkte seien mangelnde Erreichbarkeit und ein schlechter Service – besonders bei Depotüberträgen, Kontomodellen mit Pfändungsschutz und Rabatten.

Banken: Neobanken im Fokus

Auf Banken und Finanzdienstleister entfielen 2025 insgesamt 25.744 Beschwerden, nach 22.123 im Vorjahr. Gut die Hälfte davon konzentrierte sich laut der Bafin auf fünf große Häuser, „die auch die meisten Kundinnen und Kunden, Konten und Depots haben“, wie Bock im Interview verrät, ohne konkrete Namen zu nennen.

Bemerkenswert sei auch der hohe Anteil von Neobanken, auf die etwa ein Drittel aller Bankbeschwerden entfiel. „Eine Ursache könnte sein, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher sich nicht im Klaren darüber sind, dass Onlinebanken nicht die gleiche persönliche Betreuung wie Filialbanken bieten können“, vermutet Bock.

Auch im Wertpapiergeschäft zog die Beschwerdestatistik an: 6.860 Eingaben verzeichnete die Bafin 2025 in diesem Bereich, nach 5.910 im Vorjahr – ein Anstieg von rund 16 Prozent. Deutlich ruhiger war es dagegen bei den Investment- und Kapitalverwaltungsgesellschaften: Hier gingen mit 59 Beschwerden sogar weniger ein als im Vorjahr, als noch 105 gezählt wurden.

Zu beachten ist: Mit Kapitalverwaltungsgesellschaften haben Endkunden eher wenig zu tun. Ein viel größerer Berührungspunkt sind dagegen jene Stellen, die auch den Vertrieb von Finanzprodukten übernehmen.

Versicherer: Bestimmter Fall sorgte für besonders viele Beschwerden

Einen besonders deutlichen Anstieg von Beschweren gab es laut Bafin bei Versicherungen: Dort beschwerten sich Verbraucher im vergangenen Jahr insgesamt 14.285 mal - gegenüber 8.806 Eingaben im Vorjahr, ein Anstieg von mehr als 62 Prozent. Inhaltlich stand die Abwicklung von Schadensfällen im Vordergrund, sowohl was die ausgezahlten Beträge als auch was die Wartezeiten betrifft.

Bock erinnert in dem Zusammenhang: Die Bafin stellte bereits im April 2025 in einer Aufsichtsmitteilung klar, dass Versicherer Leistungsanträge binnen eines Monats bearbeiten müssten – Personalengpässe wolle man als Grund für Verzögerungen nicht akzeptieren.

Ein bestimmter Fall im Bereich Versicherungen habe zu besonders großem Kundenunmut geführt – und die Zahl der Beschwerden in die Höhe getrieben. Auch hier nennt Bock keinen Namen. Einiges spricht jedoch dafür, dass es sich um den Versicherer Element Insurance und dessen Insolvenz handelt.

Das Berliner Insurtech Element war Ende 2024 in Schieflage geraten, nachdem sein zentraler Rückversicherer kurzfristig die Zusammenarbeit beendet hatte. Anfang März 2025 wurde das endgültige Insolvenzverfahren eröffnet, einen Monat später erlosch der Versicherungsschutz für die meisten der rund 320.000 Verträge automatisch. Schätzungsweise 15.000 bis 20.000 Schadenfälle waren zu diesem Zeitpunkt noch offen – ein naheliegender Grund für Tausende frustrierter Kunden, sich an die Aufsicht zu wenden.

Zusätzlich hatte viele Betroffene das Konstrukt überrascht: Element trat als White-Label-Anbieter im Hintergrund auf, der jeweilige Vertrag lief für die Kunden sichtbar jedoch über Partner wie Direkt-AS, Asspario oder Friday. Betroffen waren Verträge insbesondere in den Sparten Unfall, Haftpflicht sowie Gebäude und Hausrat.

Für die Bafin ist der Fall mehr als ein statistischer Ausreißer. Exekutivdirektorin Julia Wiens forderte im Februar 2026 auf dem SZ-Versicherungstag einen Sicherungsfonds für Schaden- und Unfallversicherer – ein Instrument, das es für Lebensversicherer (Protektor) und private Krankenversicherer (Medicator) bereits gibt. Im Element-Fall hätte ein solcher Fonds eine geordnete Übertragung der Verträge ermöglicht, statt Kunden und Vermittler unter Zeitdruck zu setzen.

Beschwerden bei der Bafin: Was Betroffene wissen sollten

Wer sich bei der Bafin beschwert, sollte keine direkte Hilfe im eigenen Fall erwarten: Die Behörde sei nicht befugt, individuelle Ansprüche durchzusetzen oder Streitigkeiten zu entscheiden, stellt Bock klar. Zuständig dafür seien Ombudsleute, Schlichtungsstellen und im Zweifel auch Gerichte.

Ansatzpunkt der Bafin sei vielmehr der „kollektive Verbraucherschutz“: „Wir beseitigen strukturelle Missstände, also erhebliche und wiederholte Verstöße gegen Verbraucherrechte, die jeweils eine Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern betreffen“, formuliert es Bock. Beschwerden nimmt die Finanzaufsicht über ein Online-Formular auf der Bafin-Website entgegen.

Vor einigen Wochen hatte die Bafin bereits den Bericht ihrer Verbraucherschlichtungsstelle für das vergangene Jahr veröffentlicht. Auch dort waren 2025 mit 1.521 Anträgen rund ein Drittel mehr Beschwerden als im Vorjahr eingegangen. Im Zentrum standen dabei digitale Wertpapierhändler, sogenannte Neobroker. D

Die Verbraucherschlichtungsstelle der Bafin ist eine Ombudsstelle, die Streitigkeiten zwischen Kunden und Finanzdienstleistern außergerichtlich schlichtet. Die Zahl der dort eingehenden Anträge ist naturgemäß kleiner als die Zahl der allgemeinen Beschwerden, die bei der Bafin eingehen.