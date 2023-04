Umfrage zur Finanzbildung in Deutschland Ein Drittel will bei der Altersvorsorge auf Aktien und Fonds setzen

Etwa 40 Prozent der Männer in Deutschland investieren für ihre Altersvorsorge auch in Kapitalanlagen wie Aktien, Anleihen oder Investmentfonds – oder haben dies vor. Bei den Frauen liegt der Anteil mit 30 Prozent darunter. Das geht aus einer Studie zur finanziellen Bildung in Deutschland im Auftrag der Finanzaufsicht Bafin hervor. Die Erhebung ist Teil einer weltweiten Befragung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die international vergleichbare Daten zu Finanzbildung und finanzieller Inklusion liefern soll.

Mit 63 Prozent will demnach hierzulande die Mehrheit der etwa 1.000 Befragten zwischen 18 und 79 Jahren auf private Altersvorsorgeprodukte wie Kapitallebensversicherungen und Riesterrente setzen oder tut dies bereits. Das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. Zudem geben 32 Prozent der Frauen und 21 Prozent der Männer an, dass sie sich bei ihren Plänen zur Altersvorsorge auch auf die Unterstützung des Partners oder der Partnerin verlassen.

Insgesamt haben laut der Studie nur 21 Prozent der Deutschen beim Thema Finanzen ein umfangreiches Basiswissen. Sie konnten der Bafin zufolge zehn Wissensfragen korrekt beantworten, darunter einfache Rechenaufgaben, Einzelfragen zu den Themen Zinsen, Inflation und zur Risikoeinschätzung von Finanzprodukten sowie der Digitalisierung. Im Durchschnitt beantworten die Befragten acht Fragen korrekt, ein Drittel kam auf weniger richtige Antworten.

Frauen und ältere Befragte schnitten dabei im Durchschnitt etwas schlechter ab, so die Finanzbehörde. Sie kamen jeweils auf durchschnittlich 7,6 richtige Antworten, die befragten Männer auf 8,4. Eine Rolle spielt der Studie zufolge auch der Bildungsabschluss. Menschen mit mittlerem Schulabschluss oder Lehre haben im Schnitt ein geringeres Finanzwissen als die Befragten mit Abitur, Meisterprüfung oder Hochschulabschluss.

Basiswissen zu Geldanlage fehlt oft

Wissenslücken attestiert die Bafin etwa beim Thema Geldanlage. So hielten ein Drittel der Frauen und 19 Prozent der Männer eine oder beide der folgenden Aussagen –, dass höhere Erträge üblicherweise mit höherem Risiko einhergehen und sich das Anlagerisiko am Aktienmarkt mit dem Kauf vieler verschiedener Aktien in der Regel verringern lässt – für falsch oder antworteten mit „weiß nicht“. Dass Kryptowährungen anders als Banknoten oder Münzen kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, wussten nur 57 Prozent der befragten Frauen. Bei den Männern waren es 75 Prozent.

Dem Thema der mangelnden Finanzbildung in Deutschland will sich auch die Bundesregierung annehmen. Die Bundesministerien für Finanzen (BMF) und für Bildung und Forschung (BMBF) haben kürzlich eine Initiative vorgestellt, die unter anderem eine eigene Wissensplattform für Verbraucher vorsieht. Eine gute finanzielle Bildung ermögliche kompetentere individuelle Entscheidungen und könne Verbraucher ermutigen, Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Damit würde auch der Aufbau von Vermögen gefördert, hieß es aus den beteiligten Ministerien.