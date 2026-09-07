Martin Stenger, Vertriebsleiter für Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte bei Franklin Templeton und Stellvertreter des BVI-Ausschusses Altersvorsorge, über das geplante Altersvorsorgedepot und die Grenzen statischer ETF-Sparpläne.

Warum einmal gekaufte ETFs allein nicht reichen „Ein ETF-Sparplan ist ein Produkt – Altersvorsorge ein System“

Martin Stenger, Vertriebsleiter für Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte bei Franklin Templeton und Stellvertreter des BVI-Ausschusses Altersvorsorge: „Entscheidend ist, dass ETFs in ein durchdachtes Life-Cycle-Konzept eingebettet sind, das Renditechancen und Risiken über den gesamten Vorsorgezeitraum hinweg austariert.“

DAS INVESTMENT: Herr Stenger, Deutschland steht vor einem grundlegenden Umbau der privaten Altersvorsorge. Was verändert sich mit dem geplanten Altersvorsorgedepot?

Martin Stenger: Mit dem geplanten staatlich geförderten Altersvorsorgedepot wird der Kapitalmarkt für Millionen Menschen zu einem wichtigen Baustein der privaten Altersvorsorge. Damit verschiebt sich auch die zentrale Frage: Es geht künftig weniger darum, ob ETFs eingesetzt werden sollten, sondern vielmehr darum, wie sie innerhalb eines langfristigen Vorsorgesystems gesteuert werden.

ETFs sind inzwischen für viele Anleger der Standard in der langfristigen Geldanlage. Wo liegt das Problem?

Stenger: ETFs haben zweifellos viel Positives bewirkt. Sie sind kostengünstig, transparent, liquide und ermöglichen eine breite Diversifikation. Viele Menschen investieren heute regelmäßig am Kapitalmarkt, die früher überhaupt nicht investiert hätten. Das ist ein großer Fortschritt.

Aber man muss zwischen einem Produkt und einem Vorsorgesystem unterscheiden. Ein ETF-Sparplan ist ein Produkt. Altersvorsorge ist ein System. Ein Sparplan läuft automatisch, aber das bedeutet nicht, dass die Vorsorge automatisch optimal gesteuert wird.

Was fehlt einem klassischen ETF-Sparplan?

Stenger: Vor allem die Anpassung an die unterschiedlichen Phasen eines Anlegerlebens. Wer mit 30 Jahren beginnt und bis zum Renteneintritt mit 67 spart, hat einen Anlagehorizont von fast vier Jahrzehnten. In dieser Zeit verändern sich Märkte, Zinsen und Inflation – und natürlich auch die persönliche Lebenssituation.

Ein Portfolio, das mit 30 aufgesetzt und anschließend unverändert fortgeführt wird, berücksichtigt diese Veränderungen kaum. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wie viel Risiko ist in welcher Lebensphase angemessen?

Sie plädieren folglich für einen systematischeren Ansatz. Wie sollte dieser aussehen?

Stenger: Eine moderne Vorsorgearchitektur sollte den gesamten Lebenszyklus eines Investors betrachten: die Aufbauphase, die Konsolidierungsphase und schließlich die Entnahmephase. Jede dieser Phasen bringt andere Anforderungen an Risiko, Rendite und Liquidität mit sich.

In der frühen Ansparphase kann eine höhere Aktienquote sinnvoll sein, weil der lange Anlagehorizont kurzfristige Schwankungen besser abfedern kann. Mit zunehmendem Alter sollte das Portfolio systematisch in stabilere und weniger volatile Anlageklassen verschoben werden. Zum Renteneintritt geht es dann stärker um Kapitalerhalt und planbare Erträge.

Diese Logik ist aus der institutionellen Vermögensverwaltung seit vielen Jahren bekannt: Life-Cycle-Portfolios.

Wie sollte diese Risikoreduktion erfolgen? Einfach nach einem festen Zeitplan?

Stenger: Nicht ausschließlich. Eine rein mechanische Reduktion der Aktienquote um einen festen Prozentsatz pro Jahr greift zu kurz. Sie berücksichtigt das tatsächliche Marktumfeld nicht. Eine zeitgemäße Steuerung sollte neben dem verbleibenden Anlagehorizont beispielsweise auch Bewertungsniveaus, die Volatilität an den Märkten und makroökonomische Rahmenbedingungen berücksichtigen. Es geht also um eine Steuerungslogik, die auf Veränderungen reagieren kann.

Sie sprechen auch vom sogenannten Sequenzrisiko. Warum ist dieses Thema für die Altersvorsorge wichtig?

Stenger: Weil ein Markteinbruch kurz vor dem Renteneintritt besonders gravierende Folgen haben kann. Das sogenannte Sequenzrisiko beschreibt die Gefahr, dass negative Marktphasen genau dann auftreten, wenn das angesparte Vermögen bereits sehr hoch ist und der Anleger kurz vor der Entnahmephase steht.

Zwei Anleger können über Jahrzehnte hinweg dieselbe durchschnittliche Rendite erzielen und dennoch mit sehr unterschiedlichen Vermögen in den Ruhestand starten – allein aufgrund des Zeitpunkts, zu dem negative Marktphasen auftreten.

Gerade kurz vor dem Ruhestand fehlt häufig die Zeit, einen starken Einbruch einfach auszusitzen. Deshalb sollte die Risikosteuerung in dieser Phase besondere Bedeutung bekommen.

Bedeutet das, dass Anleger besser auf aktiv gemanagte Fonds setzen sollten?

Stenger: Nein. Die Diskussion sollte nicht auf ein Entweder-Oder zwischen passiven und aktiven Produkten hinauslaufen. Passive ETFs können weiterhin das Rückgrat eines effizienten Vorsorgeportfolios bilden.

Aktive Steuerung bedeutet nicht zwangsläufig Stock Picking oder den Einsatz aktiv gemanagter Fonds. Es geht vielmehr darum, die strategische Asset Allocation entlang des Lebenszyklus dynamisch zu steuern – und dafür können durchaus kostengünstige ETF-Bausteine eingesetzt werden.

Wie könnte ein solches Portfolio konkret aufgebaut sein?

Stenger: Moderne Zielportfolios können beispielsweise globale Aktien-ETFs mit Anleihen-ETFs unterschiedlicher Laufzeiten, Komponenten zum Inflationsschutz und ertragsorientierten Bausteinen für die Entnahmephase kombinieren.

Entscheidend ist dabei weniger die einzelne Komponente als ihre Gewichtung. Diese sollte sich in Abhängigkeit vom Anlagehorizont und vom Marktumfeld verändern können. Die ETFs sind dabei die Bausteine; darüber liegt eine Steuerungsebene, die das Portfolio auf ein definiertes Zielportfolio hin ausrichtet.

Ist eine solche individuelle Lebenszyklussteuerung nicht vor allem etwas für institutionelle Anleger?

Stenger: Das war lange Zeit tatsächlich der wesentliche Unterschied. Technologisch sind die Voraussetzungen heute jedoch vorhanden, solche Konzepte auch für Anlegergruppen in der Breite effizient und skalierbar umzusetzen.

Mit dem geplanten Altersvorsorgedepot eröffnet sich deshalb die Chance, etablierte Life-Cycle-Konzepte auch großen Teilen der Bevölkerung zugänglich zu machen.

Was bedeutet dieser Ansatz für Versicherer, Banken und Vermittler?

Stenger: Sie müssen ihre Perspektive erweitern. Im Mittelpunkt sollte nicht mehr ausschließlich die Frage stehen, welcher ETF oder welches konkrete Anlageprodukt eingesetzt wird. Entscheidend wird vielmehr die Qualität der Steuerung über den gesamten Vorsorgezyklus.

Das ist ein Paradigmenwechsel: weg vom Produktdenken – hin zum Systemdenken.

Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Botschaft für die kommende Generation der Altersvorsorge?

Stenger: Die nächste Generation der Altersvorsorge braucht mehr als einen ETF. Sie braucht ein professionell gesteuertes Vorsorgesystem.

Passive ETFs werden darin weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Entscheidend ist aber, dass sie in ein durchdachtes Life-Cycle-Konzept eingebettet sind, das Renditechancen und Risiken über den gesamten Vorsorgezeitraum hinweg austariert. Die Zukunft der Altersvorsorge entscheidet sich deshalb nicht allein an den Kosten einzelner ETFs, sondern an der Qualität ihrer Einbettung und Steuerung.

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