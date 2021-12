Produktneuheit Ein Fonds für die Gesundheit

Anleger können ab sofort in den Invest ESG Healthy Living (ISIN: LU2379121283) von der DWS investieren. Thematischer Schwerpunkt des Aktienfonds sind, wie der Name bereits vermuten lässt, Investments in Firmen, die den medizinischen Fortschritt vorantreiben sollen und Produkte für die Gesundheit anbieten.



Der Fonds investiert in Prävention, Früherkennung und moderne medizinische Behandlung von Krankheiten. „Erstens setzen wir auf Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die vom Trend hin zu einer gesünderen Lebensweise profitieren beziehungsweise diese fördern. Zweitens fokussieren wir uns auf Unternehmen, die dazu beitragen, das Auftreten von Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen.

Und drittens zielen wir auf Unternehmen ab, die versuchen, die Qualität der Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Gesundheitsversorgung somit effizienter und weniger kostspielig gestalten“, erklärt der Fondsmanager Oliver Schweers.

Demnach findet sich im Portfolio die gesamte Bandbreite von Unternehmen rund um das Thema Gesundheit. Dabei ist die Rede von Medizintechnikanbietern bis hin zu Sportartikelherstellern.