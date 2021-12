Redaktion 06.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

„Ein ganzer Güterzug neuer Daten“ Wie der Deutsche-Bank-Prozess am zweiten Tag beinahe geplatzt wäre

Am zweiten Verhandlungstag im Deutsche-Bank-Prozess fehlte zu Verhandlungsbeginn Oberstaatsanwältin Christiane Serini. Da viele Beteiligte in dem Prozess die Aussage verweigern, soll Serini in dem Prozess als als Mehrfachzeugin aussagen. Die Deutsche-Bank-Seite zweifelt ihre Neutralität an.