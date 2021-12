„Ein gewisses Anpassungsrisiko“ Trump-Flop bei der Gesundheitsreform befeuert Gold-Nachfrage

Ein überraschend gut ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, sorgte aber dafür, dass die Indizes die im frühen Geschäft eingefahrenen Verluste im Verlauf des Vormittags eingrenzten.

US-Aktienmarkt überbewertet

Mit dem neuerlich vertagten Votum über "Obamacare" steht jetzt zunehmend die Fähigkeit des US-Präsidenten in Frage, andere Wahlkampfversprechen wie Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme durchzusetzen. "Entsprechend besteht ein gewisses Anpassungsrisiko, insbesondere am US-Aktienmarkt, da dieser mit einem KGV für den S&P 500 von 18,4 sehr deutlich über dem langfristigen Durchschnitt (elf bis zwölf) notiert", schrieb Helaba-Charttechniker Christian Schmidt am Morgen in einem Marktkommentar.

Yen auf dem höchsten Stand seit Mitte November