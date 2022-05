Redaktion 17.05.2022 in Fonds

Baki Irmak im Video „Ein großartiges Unternehmen muss keine großartige Aktie sein“

Corona plus Inflation plus Zinswende: Die Aktienmärkte stehen unter Druck, allen voran die Tech-Werte. Selbst Vorzeige-Firmen wie Apple verloren zuletzt zweistellig. Wie sich erkennen lässt, was ein gutes Investment ist und was nicht, darüber spricht Peter Ehlers, Herausgeber von DAS INVESTMENT, mit Techfonds-Profi Baki Irmak.