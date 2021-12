Ein Herz für Fonds: Neuer Pool-Fonds nimmt sich kleiner Vermögensverwalterfonds an

Es könnten weit mehr werden. 412 Fonds in Deutschland verwalten weniger als 5 Millionen Euro, viele von ihnen Abgeltungssteuer-Fonds unabhängiger Geldverwalter. Müssen sie zumachen, verliert der Vermögensverwalter sein Gesicht und der Anleger seinen Steuervorteil. Zumachen müssten viele, denn ein paar Millionen Euro sind nicht genug, um wirtschaftlich einen Fonds zu betreiben. Die Service-Kapitalanlagegesellschaften (KAG) wie Universal, Hauck & Aufhäuser und Hansa Invest, bei denen die Fonds aufgelegt sind, kassieren Mindestgebühren. Ergin berichtet etwa von einem Berliner Kollegen, der mit seinem 3-Millionen-Euro-Dachfonds 7 Prozent Bruttorendite erwirtschaftet hat, von denen nach Gebühren gerade noch 2 Prozent für die Anleger geblieben sind.Mindestens 20 Millionen Euro will der Münchner Vermögensverwalter für jeden seiner beiden Fonds zusammenbekommen, je nach Fondsgröße müssten dafür jeweils etwa zehn Vermögensverwalter einen Adoptionswunsch äußern.Dafür ködert Ergin die Manager damit, dass sie ihre Strategie in den Asset-Allocation-Fonds einbringen können: Sie sitzen im Anlageausschuss, konferieren mindestens einmal monatlich per Telefon und sollen sich zu einem neuen Netzwerk zusammenschließen. „So können sie ihren Kunden gegenüber das Gesicht wahren.“ Wenn sie wollen. Eine Pflicht dazu hat Ergin bewusst nicht eingeführt: „Für einige Einzelkämpfer, die vom Kundenbesuch bis zur Fondsverwaltung alles selbst gemacht haben, kann die Adoption ein Befreiungsschlag sein.“Für Anleger bedeutet eine solche Verschmelzung, dass sie sich keinen neuen Fonds suchen müssen, dessen Erträge dann abgeltungssteuerpflichtig wären. Es bedeutet aber zudem, sich auf einen neuen Manager für das eigene Vermögen einzustellen. Denn in jedem Fall wird letztlich die Ergin Finanzberatung den Fonds managen.