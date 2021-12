Redaktion 21.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Ein Internetriese schaut in die Röhre Wie Google Facebook Whatsapp wegschnappen wollte

Das Echo am Tag danach fällt deutlich aus: Techpresse und Wall Street applaudieren Facebook unisono – trotz der Unsumme von 19 Milliarden Dollar für ein nicht mal fünf Jahre altes Unternehmen, das noch nicht nachgewiesen hat, das es Geld verdienen kann. Doch tatsächlich war Whatsqpp so begehrt, dass Google offenbar auf den letzten Metern ein Gegenangebot anstrengte, mit dem Larry Page nach Angaben von The Information jedoch nicht mehr zum Zuge kam.