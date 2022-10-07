Guter Schritt, schlechtes Timing Das sagen Fondsmanager nach einem Jahr Dax 40

Im September 2021 wurde der deutsche Leitindex von 30 auf 40 Mitglieder erweitert. Was sagen Fondsmanager nach einem Jahr Dax 40? Hat sich der größere Index bewährt? Wir haben bei Managern bekannter Deutschland-Fonds nachgefragt.

Mit der Erweiterung von 30 auf 40 Unternehmen hielten im September 2021 Airbus, Brenntag, Hello Fresh, Porsche Automobil Holding, Puma, Qiagen, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise und Zalando Einzug in Deutschlands Leitindex. Nach einem Jahr Dax 40 ziehen nun Manager bekannter Deutschland-Fonds eine erste Bilanz: War der Schritt richtig? Hat sich der neue Dax bewährt? Die Einschätzungen der Fondsmanager haben wir in einer Bilderstrecke zusammengestellt.

Dax-Managergehälter und -Dividendenkönige

Welcher Dax-Chef lag im vergangenen Jahr beim Gehalt vorn? Antworten gibt es hier. Für Anleger spannend: Welche Firmen aus Dax, M-Dax und S-Dax 2022 die höchsten Dividenden ausschütten, haben wir hier zusammengetragen. Außerdem hat das Fondshaus Loys ausgerechnet, welche Gewinne sich mit einem Sparplan auf den Dax erzielen lassen. Hier geht es zur Übersicht.

Thomas Orthen, Manager des Fondak 1 / 5 Thomas Orthen, Fondsmanager Fondak, Allianz Global Investors. Bildquelle: Allianz Global Investors