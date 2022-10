Guter Schritt, schlechtes Timing Das sagen Fondsmanager nach einem Jahr Dax 40

Thomas Orthen, Fondsmanager Fondak, Allianz Global Investors | Foto: Allianz Global Investors

Der richtige Schritt in schwierigen Zeiten

Der Aufstieg von zehn Werten in die erste deutsche Börsenliga am 20. September 2021 markierte die größte Indexreform des Dax seit dessen Auflage. Ziel der Aufstockung vom Dax 30 zum Dax 40 war eine geringere Konzentration und eine höhere Diversifizierung des Leitindex. Darüber hinaus wurden infolge der Wirecard-Pleite die Qualitäts- und Berichtsanforderungen an Dax-Mitglieder erhöht.

Ein Blick auf die Performance der neuen Dax-Mitglieder ein Jahr nach Erweiterung zeigt, dass diese im Schnitt etwas schwächer als der Gesamtindex abgeschnitten haben. Dies verwundert nicht: Zum einen führte die eingeleitete Zinswende zu einer geringeren Neubewertungen von Wachstumstiteln wie zum Beispiel Sartorius. Hinzu kam, dass einige als Pandemiegewinner wahrgenommene Titel wie Zalando oder die mittlerweile im M-Dax notierte Hellofresh ihren Lauf zuletzt nicht fortsetzen konnten. Infolge des Ukraine-Kriegs, fortbestehender Lieferengpässe, steigender Preise (vor allem für Energie) und der Zinswende bot das letzte Jahr aber insgesamt ein schwieriges Umfeld für Aktien.

Dennoch war die Dax-Reform ein wichtiger und richtiger Schritt. Der Dax 40 hat sich mittlerweile eine hohe Akzeptanz erworben. Der Index ist breiter aufgestellt und beinhaltet viele aussichtsreiche Zukunftstitel. Damit ist er besser für den europäischen Wettbewerb mit großen Leitindizes aus Frankreich und Großbritannien gerüstet. Zudem unterstreichen die strengeren Anforderungen an Dax-Unternehmen langfristig den Qualitätsanspruch an die erste Börsenliga. Auch wenn es sich im ersten Jahr nach der Umstellung also noch nicht ausgezahlt haben mag: Mittelfristig wird das Aushängeschild des deutschen Aktienmarktes wieder bessere Zeiten erleben als in den letzten Monaten.

Thomas Orthen ist Manager des ältesten deutschen Aktienfonds Fondak (ISIN: DE0008471012) aus dem Hause Allianz Global Investors.