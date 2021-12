Ein Jahr Party an den Aktienmärkten: Wie es jetzt weitergeht

Um zu einem deutlich besseren Ergebnis zu kommen, muss Reid allerdings tricksen: „Wenn wir die Analyse auf alle Perioden ausweiten, in denen der Aktienmarkt über 40 Prozent zugelegt hat, ergibt sich ein normaleres Bild.“ In der Folge ergab sich dann eine Performance von 0,9 Prozent, 1,9 Prozent und 7,9 Prozent in drei, sechs und zwölf Monaten.„Man könnte argumentieren, dass es Zeitverschwendung sei, die Daten zu analysieren“, so Reid. „Aber es ist vielleicht interessant, dass es nach zwei der größten Rallys – 1932 und 1982 – Rückschläge in den darauf folgenden 12 bis 24 Monaten gab.“Doch wie heißt es so schön: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftigen Wertentwicklungen zu.