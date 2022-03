Roboter-Leasing Ein Mietroboter für die Nachtschicht

Die nächste Phase in der Entwicklung von Robotik wird weniger mit der Technologie an sich zu tun haben als mit der Robotikdurchdringung der Wirtschaft. Bislang muss ein Unternehmen, das einen Roboter einsetzen will, ihn beim Hersteller kaufen – eine enorme Investition. In den kommenden Jahren wird es hingegen möglich sein, dass Unternehmen Roboter mieten, weil Robotikhersteller zunehmend zu Dienstleistern werden. Leasing könnte eine regelrechte Roboterrevolution auslösen: Hatte der Robotikmarkt im Jahr 2018 ein Marktvolumen von 32 Milliarden US-Dollar, wird bis 2025 ein Anstieg auf rund 500 Milliarden US-Dollar erwartet.

Neue Möglichkeiten des Roboter-Leasings werden dazu führen, dass die Menge an Kapital, das Unternehmen für die Automatisierung aufbringen müssen, sehr erheblich sinkt. Dadurch werden die flexiblen Alleskönner für eine breite Nutzerschaft interessant. Selbst kleine Firmen, die besonders unter dem zunehmenden Fachkräftemangel leiden, werden ihr Unternehmen automatisieren können, ohne unverhältnismäßig hohe finanzielle Risiken eingehen zu müssen.

Um die Robotikdurchdringung zu gewährleisten, werden Vermittlungsunternehmen entstehen, die Installation und Wartung bei den Endnutzern übernehmen. Für die flächendeckende Verbreitung von Robotikanwendungen dürften zugleich erhebliche Investitionen nötig sein, an denen sich auch Kapitalmarktteilnehmer beteiligen können.

Schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand

Leasing- und Mietoptionen, die von Partnern der Hersteller schlüsselfertig angeboten werden, dürften auch den Produzenten zugutekommen, weil sie nicht die hohen Kapitalbeträge aufbringen müssen, die für eine Umstellung von einem verkaufsbasierten Geschäftsmodell hin zu Leasing und Vermietung nötig sind. Venture-Kapital-Unternehmen stehen schon bereit: Sobald sich das Konzept als tragfähig erweist – was sich in den nächsten drei Jahren manifestieren sollte –, werden Investoren die Vermittlungsdienstleister mit viel Kapital ausstatten.

Der neue Trend bleibt nicht ohne Folgen: Die Roboterhersteller werden sich rasch anpassen müssen, weil die Nutzer relativ rasch zwischen ihnen wechseln können, ohne sich an einen Anbieter über viele Jahre hinweg binden zu müssen. Gleichzeitig wird der Robotikmarkt aufgrund der vielfältigen neuen Geschäftsmöglichkeiten, die vor allem auch kleinere und mittelgroße Unternehmen einbezieht, stark wachsen. Amortisiert sich der Kauf eines Roboters derzeit erst nach einigen Jahren, ermöglichen Leasingvereinbarungen den Zugang zu Robotern auch für weniger finanzkräftige Endnutzer. Ein US-Metallstanzunternehmen zieht den Vergleich: „Es kostet weniger als 10 US-Dollar pro Stunde, einen Roboter zu leasen, während der Lohn für die entsprechende Arbeitskraft bei 20 US-Dollar in der Stunde liegt.“

Ein Technologie-Markt mit riesigem Potenzial

Ein Großteil dieser Nachfrage dürfte sich auf autonome mobile Roboter konzentrieren – Roboter, die sich in ihrer Umgebung selbständig bewegen und agieren können und die nicht einfach nur vorprogrammierten Wegen und Prozessen folgen. Dagegen sind Industrieroboter sowie Cobots, also Roboter, die Seite an Seite mit den Menschen arbeiten, zwar etabliert, aber der Markt hierfür dürfte im Vergleich klein bleiben. Stattdessen sind autonome Indoor-Roboter auf dem Vormarsch. Das liegt an besseren Sicherheitssystemen, verbesserter Robustheit, Flexibilität und Selbstlokalisation, also dem räumlichen Orientierungsvermögen der Roboter.

Roboter für das Stapeln und Entladen von Paletten, Transportsysteme und mobile Roboterarme für vielfältige Handhabungsaufgaben sind interessant für Supermärkte, weil sie Waren annehmen und in die Regale transportieren können. In bestimmten Anwendungsbereichen in Supermarktketten, vorrangig in Europa und den USA, ist vorstellbar, dass Regalsysteme auch so konzipiert werden, dass gleich das komplette leere Regal durch ein volles ersetzt wird. Schon heute sind automatische Gabelstapler in der Logistikindustrie tätig, wo oft 50 bis 60 dieser Roboter Logistikaufgaben übernehmen.

Die Entwicklung autonomer Outdoor-Roboter liegt noch zurück, nicht zuletzt, weil die Lokalisation vor Schwierigkeiten stellt. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie genauso zuverlässig und sicher sind wie Indoor-Roboter. Einige Unternehmen haben hier bereits Fortschritte erzielt, etwa in der Landwirtschaft, wo automatisierte Traktoren mit autonomen Führungssystemen zum Einsatz kommen. Weitere mögliche Einsatzbereiche sind das Gesundheitswesen sowie Lieferdienste.

Entscheidend ist nicht nur die Mobilität, sondern vor allem auch, dass die Roboter so flexibel sind, dass sie sich an den jeweiligen Einsatzbereich anpassen können. Gelingt es, diese Herausforderungen zu bewältigen, werden sich die Investitionen bezahlt machen. Eine Studie von Goldman Sachs geht davon aus, dass mittelfristig 7 Millionen autonome Roboter zum Einsatz kommen könnten – 2020 wurden von allen Anbietern zusammen 120.000 Stück verkauft.

Die Technologie für den vielseitigen Einsatz automatisierter Roboter steht bereit und entwickelt sich ständig und rasch weiter. Mit Unterstützung von Leasing-Partnern werden kleine und mittlere Unternehmen bald die Vorzüge automatisierter Geschäftsabläufe für sich entdecken.