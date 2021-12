„Ein nur aus volatilitätsarmen Titel bestehendes Portfolio ist riskant“

Absolut. Uns ist es gelungen, den sogenannten Value at Risk, also das Verlustrisiko unseres Portfolios, um 45 Prozent im Vergleich zu unserer Benchmark zu senken. Zugleich war aber auch die Wertentwicklung unseres Fonds nicht schlecht – um an dieser Stelle mal den Hamburger Superlativ zu bemühen. Denn seit seiner Auflegung 2011 konnte der Hansasmart Select E den Markt deutlich schlagen.Indem wir nicht nur die Schwankungsstärke der einzelnen Aktien, sondern auch die Korrelationen der einzelnen Titel zueinander berücksichtigen. Das heißt, es kommen solche Aktien ins Portfolio, die sich in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich zueinander verhalten.Wenn Sie sich ein Portfolio zusammenstellen, das nur aus volatilitätsarmen Titeln besteht, hätten Sie als Folge ein Klumpenrisiko, da Sie fast ausschließlich Werte aus den klassisch defensiven Branchen halten würden. Mit unserem Algorithmus betrachten wir jedoch auch die Korrelation der Aktien untereinander. Im Ergebnis enthält unser risikominimiertes Portfolio deshalb auch Aktien aus zyklischen Branchen, die aufgrund ihrer niedrigen Korrelation zu den defensiven Titeln das Risiko des Gesamtportfolios weiter reduzieren.Grundsätzlich ist das richtig. Jedoch haben wir sowohl in unseren Backtests als auch in der Praxis seit 2010 von einer asymmetrischen Partizipation profitiert. Wir konnten in kurzfristigen positiven Marktphasen zwar nicht die komplette Bewegung des Aktienmarkts mitnehmen, jedoch haben wir stärker an Aufwärtsbewegungen partizipiert als an Abwärtsbewegungen. Damit konnten wir die vielen Schwankungen des Aktienmarkts nutzen und einen per saldo gestiegenen Markt sogar outperformen.Sehr wichtig. Ein quantitatives Anlagekonzept wie unseres ist meines Erachtens nur so gut wie die Qualität der Daten. Wenn Sie historische Zeitreihen der vergangenen zehn Jahre nehmen, haben Sie einen robusten Dateninput, wie Statistiker es formulieren. Aber Sie brauchen zugleich einen relevanten Dateninput. Beim Zeitraum von zehn Jahren sind die Daten so robust, dass aktuelle Veränderungen keine Rolle spielen, also nicht mehr relevant sind. Wenn Sie stattdessen die vergangenen zehn Tage nehmen, haben Sie einen relevanten Dateninput, aber er ist dann nicht mehr robust und verlässlich genug. Den richtigen Zeitraum zu wählen ist also die große Kunst.Erst nach unzähligen Tests haben wir die für uns optimalen Parameter bestimmt. Und weil der Zeitraum mitentscheidend für den Fondserfolg ist, kann ich ihn leider nicht preisgeben.Ja, natürlich. Wir vermeiden zum Beispiel Währungsrisiken. Und wir achten auf eine ausreichende Liquidität der Einzeltitel. Für uns spielen aber weder fundamentale Faktoren noch das volkswirtschaftliche Umfeld oder die Stimmung am Markt eine Rolle. Deshalb greifen wir auch in den Investmentprozess nicht ein, er ist eben rein quantitativ.Stimmt, auch dessen Entwicklung interessiert uns kaum. Der Tracking Error kann deshalb auch schon mal über zehn Prozent liegen. Allerdings gibt es Firmen, bei denen sich der Kurs nicht frei entwickeln kann, etwa bei Übernahmen oder Insolvenzen. Solche Titel schließen wir konsequent aus dem Anlageuniversum aus. Am Ende haben wir aus über 1.000 europäischen Aktien ein Zielportfolio von 30 bis 50 Titeln herausgefiltert.Ja, monatlich wird der von uns entwickelte Algorithmus mit neuen Daten versorgt. Das daraus resultierende neue Portfolio mit dem geringsten Verlustrisiko wird von uns dann umgesetzt.Es gibt Marktsituationen, in denen die Korrelationen zusammenlaufen. Das kann bei einer Panik der Fall sein, wenn alle verkaufen, oder wenn alle Investoren gleichzeitig in den Markt hineinwollen. Wenn so etwas geschieht, dann kann die Risikoreduktion gegenüber dem Index zurückgehen. Wie wir bei unseren Backtest-Recherchen festgestellt haben, konnten wir die Risiken in der Vergangenheit jedoch zu jedem Zeitpunkt um mindestens 30 Prozent reduzieren. Die maximale Reduktion lag übrigens bei mehr als 70 Prozent.Auf Anleger, die es mit dem alten Sprichwort halten „Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass“, um es etwas scherzhaft auszudrücken. Also solche Investoren, die mit begrenztem Risikobudget in den Aktienmarkt investieren möchten. Und wir richten uns an risikoaverse Privatanleger, die sich vorsichtig dem Thema Aktien nähern wollen.Philipp van Hove (30), CFA, ist seit Juli 2008 für Hansainvest tätig. Als Portfoliomanager liegen seine Schwerpunkte bei Aktien, insbesondere dem quantitativen und fundamentalen Management. Seit Oktober 2012 ist der Diplom-Kaufmann Teamleiter Aktienselektion.