Tag für Tag prasseln unzählige Informationen auf die Investmentgemeinde ein. Konjunkturdaten, Quartalsergebnisse und Analystenratings warten darauf, in Kauf- und Verkaufsentscheidungen umgemünzt zu werden. Hinzu kommen die Empfehlungen der vielen Experten. Sie präsentieren meistens gute Argumente, warum dieser Markt oder jene Branche in den kommenden Monaten ganz besonders gut abschneiden könnte.

Als überzeugter Buy-and-Hold-Investor befremdet mich dieses Treiben. Das ständige Rein und Raus sowie das hektische Aufspringen auf mehr oder minder kurzlebige Börsentrends stehen einer guten Performance eher im Weg. Letztendlich handelt es sich dabei um Spekulation. Die meisten Spekulanten scheitern aber, weil sie irgendwann aufs falsche Pferd setzen und an einem unvorhergesehenen Hindernis abgeworfen werfen.

Zuwächse wirken auf lange Sicht wie ein Zinseszinseffekt mit Turbolader

Wer bei der Kapitalanlage nur auf kurzfristige Erfolge schielt, verzichtet zudem auf ein besonders wertvolles Charakteristikum erfolgreicher Aktiengesellschaften. Gemeint ist die Eigenschaft, möglichst Jahr für Jahr höhere Verkaufspreise durchzusetzen, den Jahresgewinn kontinuierlich zu steigern und die Dividende Zug um Zug anzuheben.

Auf kurze Sicht macht sich dieser positive Effekt kaum bemerkbar. Er wird daher häufig unterschätzt oder gar als langweilig abgetan. Auf lange Sicht wirken die geschilderten Zuwächse dann jedoch wie ein Zinseszinseffekt mit Turbolader: Arbeitet ein Unternehmen langfristig profitabel und lässt es seine Aktionäre daran teilhaben, können Jahr für Jahr höhere Ausschüttungen vereinnahmt werden. Gewöhnlich klettert dann auch der Aktienkurs, was den Anlageerfolg zusätzlich steigert.

Wer Qualitätsunternehmen wie zum Beispiel Linde, Nestlé oder SAP seit zwanzig Jahren im Portfolio hat, weiß diesen Vorzug zu schätzen. Steuerfragen einmal ausgeklammert, decken häufig schon die aufgelaufenen Dividenden den Kaufpreis von damals ab. Hinzu kommen die Kurszuwächse. Zur Einordnung: Ein Anlageerfolg von etwas mehr als 7 Prozent pro Jahr bewirkt, dass sich ein Anfangskapital in zehn Jahren in etwa verdoppelt und in zwanzig Jahren sogar vervierfacht. Zuwächse in der genannten Größenordnung waren in der Vergangenheit mit Qualitätstiteln auch zu erzielen, über alle einschlägig bekannten Krisen hinweg. Es profitierte aber nur, wer an seinen Investments festhielt und nicht verkaufte, wenn es an der Börse stürmte.

Dividenden als Performancetreiber

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Eine zielführende Buy-and-Hold-Strategie beruht zu einem bedeutenden Teil auf Dividendenzahlungen. Wie dynamisch kontinuierlich fließende Ausschüttungen den Anlageerfolg steigern, zeigen ein paar simple Beispiele. So gewann der Dax, bekanntlich ein Performanceindex, in den vergangenen zehn Jahren rund 83 Prozent. Sein kleiner Bruder, der Dax-Kursindex, legte in der zurückliegenden Dekade bis Ende Januar 2024 nur um gut 36 Prozent zu.

Noch ein Stück besser lief es im genannten Zeitraum bei ausgewählten Dax-Unternehmen. So kletterte zum Beispiel das Siemens-Papier auf Zehnjahressicht um rund 70 Prozent. Der Münchner Konzern, der seine Geschäftsfelder mehrfach umstrukturierte, kostete damals um die 96 Euro. Seitdem wurden rund 38 Euro an die Eigenkapitalgeber zurückgegeben. Hinzu kommt ein Kurszuwachs von circa 70 Prozent.

Wer es sich leisten kann, wirbt auch mit seiner erfolgreichen Dividendenhistorie. So rechnet beispielsweise die Allianz vor, dass sich ein Investment in den Versicherer glatt verdreifachte, wenn man die Ausschüttungen der Jahre 2013 bis 2022 in das Unternehmen reinvestierte. Eine Verdreifachung in zehn Jahren entspricht einer Rendite von rund 12 Prozent jährlich.

Eine Anlagestrategie der ruhigen Hand hat sich rückblickend auch angesichts der hektischen Ausschläge an den Märkten meist ausgezahlt. Deren Erfolg setzt freilich die Selektion von Titeln voraus, die ihr Geschäft auch zukünftig steigern können. Eine überzeugende Kurs- und Dividendenhistorie ist dafür keine Garantie, darf aber als wichtiges Indiz gelten.

Volker Henkel von Fidus © Fidus Finanz

Über den Autor:

Volker Henkel ist Gründer und Vorstand von Fidus Finanz in Frankfurt am Main.