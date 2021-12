„Ein später Wechsel bedeutet neue Rechnungsgrundlagen“ So schwer ist es, den Riester-Anbieter kurz vor Rentenantritt zu wechseln

„Die wahrscheinlich niedrigsten Gebühren aller Riester-Fondssparpläne Deutschlands“, mit dieser Aussage werben die Fairr-Riester-Erfinder Jens Jennissen, Alexander Kihm und Ambros Gleißner für ihr Riester-Produkt. Doch die niedrigen Kosten gelten nur für die Ansparphase. Denn das Produkt lässt die Kosten für die Absicherung des sogenannten Langlebigkeitsrisikos außen vor. Die Kunden würden dies erst dann entdecken, wenn sie in Rente gehen.

„In der Rentenphase kann der Riester-Kunde den Anbieter und damit auch dessen Kosten ohnehin neu auswählen," sagt Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen, der in einem Medien-Beitrag für die Fairr-Riester-Rente wirbt. Das ist nicht so einfach, widersprechen Fairr-Kritiker. Schließlich nehme nicht jede Versicherungsgesellschaft so ohne weiteres neue Kunden kurz vor der Verrentungsphase auf.

Wie schwer ist es also wirklich, den Riester-Anbieter gewechselt? Und was denken Vertreter von Versicherungsgesellschaften über Kunden, die einen Fairr-Riester-Vertrag abschließen mit der Überlegung, kurz vor Rentenantritt den Versicherer zu wechseln? DAS INVESTMENT.com hat nachgefragt. Nur zwei Versicherer nehmen keine Wechsler auf

Die Antworten der Gesellschaften fielen einstimmig aus. Unmöglich ist ein Wechsel auf keinen Fall. Das stellte bereits die Stiftung Warentest am Jahresanfang fest. Lediglich zwei Versicherer - Ergo und Saarland - nehmen gar keine Wechsler auf.