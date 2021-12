Ein Tag mit Substanz: Top-Treff für Sachwert-Experten

Pflegeimmobilien, studentisches Wohnen, Supermärkte, Wind- und Solaranlagen, Wald: Es gibt viele Möglichkeiten, in Sachwerte zu investieren. Die so genannten Hard Assets sind als Beimischung für große Portfolios heute unentbehrlich.Rund 170 Finanzexperten trafen sich im ehemaligen Hauptzollamt in der Hamburger Speicherstadt, um über die aktuelle Entwicklung der Branche zu sprechen, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Kontakte zu knüpfen. Knapp 20 Experten analysierten in 14 Vorträgen und Workshops den Markt und stellten Produkt- und Vertriebstrends vor.Um welche Themen es in den einzelnen Vorträgen ging, wer die Referenten waren und wo der Veranstalter selbst Verbesserungspotenzial sieht, erfahren Sie in der Bildstrecke.