Fonds der Woche: Etwas andere Tech-Strategie aus Norwegen

Die Fondsmanager beobachten rund 600 Aktien aus dem globalen Technologieuniversum. Das Wichtigste ist, dass das zugrunde liegende Thema in deren Anlageuniversum passt. Der DNB Fund Technology ist zwar ein globaler Technologiefonds, aber die Manager vergeben keine Label wie „Künstliche Intelligenz“, „Robotics“ und so weiter. Das bedeutet, dass viele Themen angeschaut werden, aber nicht alles passt zum Fonds.

Auf taktische Manöver in Form einer temporär erhöhten Cash-Quote verzichten die Manager ebenso, der Fonds ist in aller Regel voll investiert, die Kassequote liegt in der Regel bei 2 bis 3 Prozent. Die zugrunde liegende Benchmark spielt im Investmentprozess keine Rolle, sie dient nur Berechnungszwecken. Fremdwährungen werden nicht abgesichert, die Basiswährung des Fonds ist Euro. Es findet eine laufende Überwachung des Portfolios statt, wobei hier im Speziellen auf die relative Bewertung einzelner Positionen geachtet wird.

Als Beispiel kann Tesla dienen: Der Automobilhersteller Tesla befindet sich am Rande des Anlageuniversums, allerdings kommt dieser Wert für die Manager nicht in Frage. Diese schauen sich eher die Ausrüster und Hersteller von Halbleiterelementen an. Für das DNB-Technologieteam ist es wichtig zu verstehen, wie ein Unternehmen Geld verdient und wie die Wertschöpfung aussieht.

Enger Kontakt zu den Unternehmen

Außerdem legen die Fondslenker viel Wert darauf, das Management der investierten Unternehmen beziehungsweise die Historie und den „Track Record“ zu kennen. Denn nicht selten trifft das Management eines Unternehmens Entscheidungen, die für das Unternehmen und dessen Entwicklung nicht gerade förderlich sind.

Aber die Unternehmensführung ist nur ein Puzzlestück der Analyse: Denn ein enger Kontakt hilft auch nur bedingt weiter, wenn ein Unternehmen nach Ansicht der Fondsmanager zu hoch bewertet ist oder in absehbarer Zeit keine positiven Cashflows generiert.

Also spielen die Bewertung und das Momentum ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Titelselektion. „Wir sind nicht bereit, unserer Meinung nach zu hohe Bewertungen zu bezahlen“, so die Aussage der Fondsverantwortlichen. Aus diesem Grund meidet der DNB Fund Technology oftmals die vom Markt gemochten „high valuation/high growth“-Aktien.

„Im Gegenzug ist unser Fonds immer wieder in Titel investiert, die von der Bewertung sehr attraktiv sind. Manchmal sind es sogenannte Deep-Value-Aktien, die oftmals nicht vom Markt gesehen werden. Das vierte Element der Aktienauswahl, das Momentum, spielt dann eine große Rolle. Für uns ist wichtig zu verstehen, ob ein Titel in absehbarer Zeit ein gewisses Momentum erfahren könnte. Wichtig ist daher zu verstehen, in welchem Umfeld ein Unternehmen aktiv ist und wie groß die Downside sein könnte“, so die Manager. Der letzte Punkt ist ein weiteres Kernelement der Analyse. Um den Rückschlag zu begrenzen, ist eine richtige Einschätzung einer Position relativ zum Anlageuniversum entscheidend.

Scheibchenweise kaufen, konzentriertes Portfolio

Wenn die Manager der Meinung sind, dass mit einem Investment in naher Zukunft Geld verdient werden kann, erfolgt die Aufnahme in den Fonds, und hier gibt es verschiedene Vorgehensweisen: Bei einer positiven Analyse wird der jeweilige Portfoliomanager beginnen, eine Position aufzubauen. Die Gewichtung wird zu Beginn eher klein sein, da der Fonds über die Zeit meistens voll investiert ist.

Da DNB allerdings auch für „high conviction“-Positionen bekannt ist (konzentriertes Portfolio, knapp 50 Prozent in den Top-10-Holdings), spielt beim Aufbau einer Top-Holding die relative Bewertung zueinander eine große Rolle. In dem Fall gilt: Die Frage, ob eine Position relativ zu allen anderen günstig ist, muss ganz klar mit Ja beantwortet werden. Gibt es hier grünes Licht, so kann ein Titel auch mal durchaus bis zu 9 Prozent des Gesamtvolumens betragen.

Wann werden Titel wieder verkauft? Dazu das Management: „Es gibt keine „Kursziele“. Bedingt durch die höhere Volatilität in Technologieaktien kommt es immer wieder zu Kursbewegungen. Diese Bewegungen werden genutzt, um die Position zu vergrößern oder abzubauen. Tritt der erwartete Kursverlauf ein, so wird eine Position stetig abgebaut, bis die relative Unterbewertung ausgeglichen ist. Bei Kursrückgängen wird in der Regel zugekauft, sofern die Gründe für die Investmententscheidung nach wie vor intakt sind. Stop-Loss-Limits gibt es nicht.“

Nicht immer vorne mit dabei

Es kam in der Vergangenheit immer wieder vor, dass sich der Fonds in einer Phase befand, in der er der Konkurrenz ein Stück weit hinterherlief. Schaute man in dieser Zeit in das Portfolio, so wurde klar, warum das der Fall war. Denn aus Rendite-Gesichtspunkten hatte die Nichtberücksichtigung beziehungsweise Untergewichtung von Titeln wie beispielsweise Amazon einen negativen Einfluss, da manch großer Technologie-Titel von einem Höchstkurs zum nächsten spurtete.

Bei DNB wählt man oft andere Wege: Lieber investiert man in Samsung, das als „Zulieferer“ für Amazon indirekt vom Erfolg des Giganten profitiert, jedoch preiswerter zu haben ist. Hier wird nochmals die Sichtweise der Portfoliomanager deutlich: Samsung ist attraktiv bewertet, verfügt über sehr hohe Barmittel und ist als Zulieferer der Hardware für Server und Cloud-Hardware bestens aufgestellt. Somit profitiert Samsung von einer der wichtigsten und wachstumsträchtigsten Sparten von Amazon, den Cloud-Services.

Auch andere Highflyer sucht man oftmals im DNB-Fonds vergeblich. Der Hauptgrund dafür ist ganz einfach: Im Hause DNB bleibt man seinem Anlagestil treu und legt – wie eingangs erwähnt – großen Wert auf die Bewertung eines Unternehmens, und genau hier scheitert es bei vielen bekannten Namen.

So grenzt sich DNB von der Konkurrenz ab

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu den Mitbewerbern ist, dass das DNB Technologie-Team einen Value- und Contrarian-Anlagestil verfolgt. Denn eines der Hauptziele des Portfoliomanagements, neben der Generierung von Performance und Alpha, ist das Erhalten des angelegten Kapitals. Rückblickend ist es im Vergleich zu Mitbewerbern sehr häufig gelungen, die Drawdowns gering zu halten und in volatilen Zeiten so wenig wie möglich zu verlieren, ohne dabei auf Rendite verzichten zu müssen.

Da die Themen rund um ESG und SDG immer relevanter werden, müssen die Manager selbstverständlich auch darauf einen Blick werfen, da es den einen oder anderen Investor beschäftigt. Gibt es also spezielle Nachhaltigkeitskriterien? Alle DNB-Fonds basieren auf der hausinternen ESG/SRI-Plattform. Die Teammitglieder des hauseigenen ESG/SRI-Teams sind für das Screening sowie die Ausschlusskriterien verantwortlich. Die Manager können ausschließlich in Unternehmen investieren, die zuvor vom ESG/SRI-Team durchleuchtet und für investierbar befunden wurden.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Das Portfolio (per 29. November 2024):

Die fünf größten Positionen heißen Microsoft (circa 9 Prozent), Samsung Electronics (knapp 9 Prozent), Alphabet (rund 7,5 Prozent), Amazon mit knapp 5 Prozent sowie Nokia mit rund 4,5 Prozent. Bei den Regionen dominieren die USA mit rund 56 Prozent, gefolgt von Korea mit circa 10 Prozent, Schweden mit 7,79 Prozent, Frankreich mit etwas mehr als 6 Prozent und Finnland mit 4,46 Prozent.