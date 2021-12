Ein Zeitvertreib – nicht mehr Vergessen Sie alle Prognosen für 2017!

Wie jedes Jahr blicken derzeit viele professionelle Anleger auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Die vorherrschende Meinung lautet: Die vielen Überraschungen von Brexit bis Trump hat niemand vorhersehen können. Das stimmt – und ist als Rechtfertigung doch grundfalsch!

Alle Jahre wieder tun Vertreter von Banken, Fondshäusern und Vermögensverwaltungen in den Medien kund, was sie fürs kommende Anlagejahr erwarten. Dass die Mehrheit der Auguren mit ihren Prognosen zuvor weit danebenliegt, stört offenbar niemanden. Warum auch? Die Finanzbranche bringt sich beim Publikum in Erinnerung, die Medien haben Geschichten für den Verkauf. Und die meisten Anleger stürzen sich auf diese Stories, weil sie es nicht besser wissen.

Prognosen sind ein Zeitvertreib – nicht mehr!