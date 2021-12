Einbruch, Aufbruch, Umbruch Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats September 2020

Déjà-vu des Monats: Grenke

Börsianer dürften sich im September verwundert die Augen gerieben haben: Schon wieder gerät ein deutsches Unternehmen am Kapitalmarkt unter Beschuss. Und schon wieder reitet der britische Investor und Leerverkäufer Fraser Perring über seine Analysefirma Viceroy Research die Attacke. Nur dass es diesmal um Grenke geht, ein familiengeführtes Leasing-Unternehmen aus dem M-Dax. Es habe angeblich ein undurchsichtiges Geflecht aus Firmen geschaffen, Umsätze erfunden, übernommene Unternehmen in der Bilanz zu hoch bewertet und damit am Ende den Barbestand nach oben frisiert, heißt es. So etwas hatten die Briten auch schon dem inzwischen pleitegegangenen Zahlungsdienstleister Wirecard vorgeworfen. Nur dass damals auch Journalisten der „Financial Times“ zu einem ähnlichen Urteil kamen. Das ist diesmal aber nicht der Fall.

Auch einige Fondsmanager halten dem Unternehmen weiter die Stange. So fand Acatis-Gründer und –Chef Hendrik Leber keine stichhaltigen Belege für die Vorwürfe und deckte sich nach dem Kursrutsch mit Aktien ein. Und aus dem Management der Gesellschaft Gané heißt es wörtlich: „Herrn Grenke zu unterstellen, er hätte sich bei der Erschaffung dieses Lebenswerks, an dem er mit seiner Familie in Höhe von 41 Prozent beteiligt ist, zum Schaden der Miteigentümer persönlich bereichert, erscheint uns abwegig.“