Rechtstipp Einbruchdiebstahl: Wann die Hausratversicherung greift – und wann nicht

Fette Beute bei Sylvie Meis: Einbrecher haben den Ibiza-Urlaub der Moderatorin als günstige Gelegenheit ausgenutzt, um in ihre Wohnung in Hamburg-Eppendorf einzusteigen. Nach Informationen des Hamburger Abendblatts wurden dabei neben Schmuck auch rund zwei Dutzend Handtaschen der Marke Hermès im Wert von schätzungsweise rund 800.000 Euro gestohlen.

Nach Angaben der Polizei hatten es die unbekannt entkommenen Täter nicht gerade schwer, um an ihr Ziel zu gelangen: Aufgrund von Bauarbeiten stand ein Gerüst am Nachbargebäude, über das die Täter auf das Dach klettern konnten. Von dort kamen sie vermutlich mithilfe einer Leiter über ein Oberlicht in das Ankleidezimmer der 45 Jahre alten Niederländerin.

Versicherte müssen „Gefahrerhöhung“ melden

„Der überwiegende Teil der Deutschen besitzt vermutlich weder ein Ankleidezimmer noch Wertsachen und Schmuck in der Preisklasse wie Sylvie Meis“, kommentiert Bianca Boss vom Bund der Versicherten (BdV). Dennoch sei es für jedermann wichtig zu wissen, was genau in den Vertragsbedingungen ihrer eigenen Hausratversicherung steht.

Eine solche Police biete den „besten Schutz, um sich zumindest gegen die finanziellen Folgen eines Einbruchdiebstahls abzusichern“. Allerdings gelte es, einige Details zu beachten, damit der Versicherungsschutz uneingeschränkt besteht. „Wichtig ist es beispielsweise, dem Versicherer eine sogenannte Gefahrerhöhung zu melden.“

Diese Angabe gehört zu den sogenannten Obliegenheiten der Versicherungsnehmer und muss teilweise sogar schriftlich erfolgen. „Wer sie nicht meldet, muss damit rechnen, dass der Versicherer im Schadenfall die Leistung kürzt oder sogar ganz verweigert“, warnt Boss. Was genau als meldepflichtige Gefahrerhöhung gilt, sei aber nicht einheitlich.

„Versicherte sollten daher in ihre Versicherungsbedingungen schauen“, so Boss. „Beispielsweise gilt in älteren Verträgen häufig die Aufstellung eines Baugerüsts als Gefahrerhöhung und muss dem Hausratversicherer angezeigt werden.“ Bei neueren Tarifen verzichteten die Versicherer dagegen oftmals auf diese Meldepflicht.

Einbruchopfer fühlen sich zuhause unsicher

Ein Diebstahl aus den eigenen vier Wänden „richtet aber nicht nur materielle Schäden an, sondern bedeutet für Betroffene auch ein Unsicherheitsgefühl im eigenen Zuhause“, betont Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. Deshalb sollten die typischen Angriffspunkte wie Türen und Fenster mechanisch gesichert werden. Mehr als 40 Prozent der Einbrüche würden so verhindert.

„Wenn Diebe dennoch auf Beutezug gegangen sind, dann ist die Hausratversicherung der Schlüssel für finanziellen Ersatz von Schmuck, Elektroartikeln oder gestohlener Kleidung“, so Weidenbach weiter. „Einbruchopfer müssen dabei allerdings ein paar Dinge beachten. Denn ansonsten riskiert man, dass der Versicherer die Leistungen kürzt oder sogar überhaupt nicht für den Schaden aufkommt.“

Diebstahl ist nicht immer gleich Diebstahl

Damit das bei einem Einbruch gestohlene Eigentum über die Hausratversicherung abgesichert ist, muss sich der Einbrecher beispielsweise mit Gewalt oder einem Werkzeug Zugang verschafft haben. Kommen Täter beispielsweise durch eine offene Terrassentür herein, besteht kein Versicherungsschutz. Diese Tipps helfen, den Versicherungsschutz nicht zu gefährden:

Anzeige bei der Polizei:

Der Einbruchdiebstahl ist unverzüglich bei der Polizei und dem Versicherer zu melden. Es gilt die Pflicht für Versicherungskunden, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Zum Beispiel müssen entwendete Bank- und Kreditkarten sofort gesperrt werden.

Der Einbruchdiebstahl ist unverzüglich bei der Polizei und dem Versicherer zu melden. Es gilt die Pflicht für Versicherungskunden, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Zum Beispiel müssen entwendete Bank- und Kreditkarten sofort gesperrt werden. Liste vom Diebesgut:

Über die gestohlenen und beschädigten Gegenstände muss umgehend eine Liste für Polizei und Versicherung angefertigt werden. Diese sogenannte Stehlgutliste ist einerseits die Grundlage für die Schadensabwicklung mit der Versicherung, andererseits eine Fahndungshilfe für die Polizei. Vorteilhaft ist, wenn Wertgegenstände wie Schmuck und Teppiche im eigenen Haushalt schon katalogisiert zur Hand sind. Wer vorausschauend eine solche Wertgegenstände-Liste anlegen will, findet ein Muster dazu bei der Polizei.

„Von den gestohlenen Hausratgegenständen muss ein Verzeichnis angefertigt werden, die man an Versicherer und Polizei aushändigen kann – die sogenannte Stehlgutliste“, erklärt BdV-Vorständin Boss. Es ist daher ratsam, den Besitz regelmäßig aufzulisten, zu fotografieren und Rechnungsbelege aufzubewahren.“ Hiermit lasse sich nach einem Einbruch schnell eine Stehlgutliste erstellen.