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Am 12. Juni 2026, kurz nach Handelsbeginn an der Nasdaq, kletterte ein Kurs nach oben, der nicht so recht zu den Lehrbüchern passen wollte. Unter dem Kürzel SPCX ging Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX an die Börse, ausgegeben zu 135 US-Dollar je Aktie, eröffnet bei 150. Binnen Minuten schoss das Papier in die Höhe. Und während Analysten noch über Bewertungsmultiplikatoren stritten, vermeldete die Finanzwelt das Unfassbare: Der Mann, dem ein gutes Stück dieser Firma gehört, war soeben zum ersten Billionär der Menschheitsgeschichte geworden. Eine Eins mit zwölf Nullen. So viel wie die nächsten reichsten Menschen der „Bloomberg“-Liste zusammen.



Es gibt zwei Arten, diese Zahl zu lesen. Die eine staunt. Die andere fragt: Wie um Himmels willen kommt jemand dahin, dem jeder seriöse Vermögensverwalter genau das Gegenteil geraten hätte?

Denn um zu verstehen, was an Musks Aufstieg so ungeheuerlich ist, muss man kurz einen längst verstorbenen Ökonomen ins Spiel bringen. 1952 veröffentlichte ein 24-jähriger Mann namens Harry Markowitz einen Aufsatz, der die Finanzwelt für immer verändern sollte. Seine Idee klingt heute banal, war aber damals revolutionär: Das Risiko einer einzelnen Anlage zählt nicht für sich allein, sondern nur im Verbund mit allem anderen, was man besitzt. Wer sein Geld breit streut, über Aktien, Anleihen, Branchen, Länder, der kann das Risiko senken, ohne auf Rendite zu verzichten. Später wurde Diversifikation zum berühmten einzigen Free Lunch der Geldanlage stilisiert. Markowitz bekam dafür 1990 den Nobelpreis. Und seine Botschaft schrumpfte zu einem Sprichwort, das inzwischen jeder Bankberater im Schlaf aufsagt: Leg niemals alle Eier in einen Korb.

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Elon Musk hat genau das getan. Immer wieder. Jedes Mal, wenn er Geld in der Hand hielt, kippte er sämtliche Eier in einen einzigen Korb, schnürte ihn zu und sprang hinterher. Er ist der Anti-Markowitz. Und seine Biografie ist im Grunde die Geschichte eines Menschen, der die wichtigste Regel der modernen Finanzwelt nicht etwa nicht kannte, sondern bewusst, hartnäckig und mit Konsequenz ignorierte.

Ein Kind, das Schläge einsteckte

Um zu begreifen, woher diese Sturheit kommt, lohnt ein Blick zurück nach Pretoria. Dort wurde Musk am 28. Juni 1971 geboren, mitten in der Hochzeit der südafrikanischen Apartheid, in eine Gesellschaft, in der Härte als Tugend galt. Der kleine Elon passte da nicht hinein. Er war introvertiert, las exzessiv, verschwand gern in den eigenen Gedanken. Solche Kinder sind ein leichtes Ziel.

Wie hart es ihn traf, schildert sein Biograf Walter Isaacson: Eine Gruppe Mitschüler stieß Musk eine Betontreppe hinunter, prügelte weiter auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor. Er musste ins Krankenhaus. Sein Gesicht war so zugerichtet, dass später eine Operation an der Nase nötig wurde. Sein Vater Errol Musk hat Details dieser Geschichte über die Jahre bestritten, was die Sache nicht weniger düster macht. Und zu Hause wartete nicht etwa Trost. Das Verhältnis zum Vater war zerrüttet. In einem Interview mit dem „Rolling Stone“ brach Musk 2017 in Tränen aus und sagte über Errol einen Satz, der nichts beschönigt: Sein Vater habe sorgfältig ausgedachte Pläne des Bösen, fast jedes Verbrechen, das man sich vorstellen könne, habe er begangen (im Original: „Almost every crime you can possibly think of, he has done. Almost every evil thing you could possibly think of, he has done.“).

Ein Kind, das von zwei Seiten zugleich unter Druck steht, lernt, Schmerz wegzudrücken, sich von ihm abzukoppeln, weiterzumachen, wenn längst alles wehtut. Man kann diese Szene als Ursprung einer späteren Schmerztoleranz lesen

Seine Flucht aus alldem war das Lesen. Schon als Grundschüler verschlang er Bücher schneller, als die Bibliothek sie nachliefern konnte, irgendwann angeblich die ganze Encyclopaedia Britannica. Mit zwölf programmierte er ein simples Weltraumspiel namens „Blastar“ und verkaufte den Code für 500 Dollar an eine südafrikanische Computerzeitschrift. Den philosophischen Überbau für sein späteres Handeln aber lieferte ein Science-Fiction-Roman, Douglas Adams’ „Per Anhalter durch die Galaxis“. Daraus zog der pubertierende Musk eine Lehre, die er bis heute wiederholt: Die richtige Frage zu finden, ist schwerer als die Antwort. Mit 17 packte er seine Sachen. Den Militärdienst im Apartheid-Regime wollte er nicht leisten – zwei Jahre lang die schwarze Bevölkerung zu unterdrücken, sei keine sinnvolle Verwendung seiner Lebenszeit, sagte er später. Über den kanadischen Pass seiner Mutter verließ er den Kontinent.

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Die erste Lektion: Kontrolle ist alles

In Amerika studierte Musk Physik und Wirtschaft, fing eine Promotion in Stanford an und schmiss sie nach zwei Tagen wieder hin. Das Internet kam, und Musk wollte dabei sein. 1995 gründete er mit seinem Bruder Kimbal und dem Investor Greg Kouri eine Firma, die später Zip2 hieß: ein digitales Branchenbuch mit Karten, ein Urahn von Yelp und Google Maps. Er schlief im Büro, programmierte nachts, duschte im YMCA um die Ecke.

Dann kamen die Investoren, und Musk lernte seine erste bittere Lektion über Macht. Die Geldgeber trauten dem jungen, kantigen Gründer die operative Führung nicht zu. Sie schoben ihn auf den Posten des Technikchefs und setzten einen erfahrenen Manager als CEO ein. Als Musk später einen geplanten Zusammenschluss mit einem Konkurrenten verhindern wollte und nach dem Chefsessel griff, verweigerte ihm der Vorstand die Rückkehr. Er verlor sogar noch den Titel des Aufsichtsratsvorsitzenden. 1999 verkaufte Compaq Zip2 für gut 300 Millionen Dollar. Musks Anteil: rund 22 Millionen.

Und hier, an diesem ersten Scheideweg, zeigt sich das Muster, das ihn von nun an prägen wird. Ein vernünftiger Mensch hätte mit 22 Millionen Dollar in der Tasche tief durchgeatmet, einen Fonds gekauft, ein Haus, vielleicht ein Boot, und wäre für den Rest seiner Tage sorgenfrei gewesen. Markowitz hätte applaudiert. Musk dagegen nahm fast das gesamte Geld und kippte es in seine nächste Idee. Diesmal in einen Sektor, der noch wesentlich gnadenloser ist als das Branchenbuchgeschäft: das Bankwesen.

Hochzeitsreise mit Hinterhalt

X.com nannte er die Online-Bank, die er 1999 gründete, rund zwölf Millionen Dollar steckte er hinein. Sie verschmolz bald mit einem Rivalen namens Confinity, hinter dem zwei spätere Silicon-Valley-Größen standen, Peter Thiel und Max Levchin. Aus dem fusionierten Laden wurde Paypal. Musk und seine neuen Partner aber stritten über alles – die Marke, die Technik, die Richtung. Die Sache eskalierte auf eine Weise, die fast schon literarisch ist.

Im Herbst 2000 flog Musk mit seiner Frau Justine in die verspäteten Flitterwochen. Während das Paar in der Luft war, abgeschnitten von jeder Kommunikation, trat die Gegenfraktion an den Aufsichtsrat heran und setzte Musk als CEO ab. Als er landete, war Thiel bereits Chef. Bemerkenswert ist, wie Musk reagierte. Nicht mit beleidigtem Rückzug. Er blieb an Bord, blieb größter Einzelaktionär, hielt still. Die Disziplin zahlte sich aus: 2002 kaufte Ebay Paypal für 1,5 Milliarden Dollar. Musk strich, je nach Quelle, irgendwo zwischen 165 und 180 Millionen Dollar ein.

Zum zweiten Mal hielt er ein Vermögen in der Hand, das jeden normalen Menschen und dessen Kinder für immer abgesichert hätte. Und zum zweiten Mal tat er das Gegenteil von dem, was die Lehrbücher empfehlen. Er diversifizierte nicht, er fraktionierte. Er verteilte das Geld nicht auf sichere Häfen, sondern auf drei der kapitalintensivsten und verlustreichsten Branchen, die sich ein Mensch aussuchen kann: Raumfahrt, Elektroautos, Solarenergie. Am Ende, sagte Musk später trocken, habe er sich Geld leihen müssen, um seine Miete zu bezahlen.



Man halte sich das einen Moment vor Augen. Ein Mann mit dreistelligem Millionenvermögen, der bei Freunden anklopft, weil das Konto leer ist.

Gegen die Physik, gegen den Markt

Die verrückteste dieser Wetten hieß SpaceX. Die Idee, mit ein paar Ingenieuren und gut hundert Millionen Dollar gegen den staatlich-militärischen Raumfahrtkomplex anzutreten, war ungefähr so plausibel wie der Plan, in der Garage ein eigenes Land zu gründen. Eine vielzitierte Anekdote erzählt, wie Musk um die Jahrtausendwende nach Moskau reiste, um ausgemusterte russische Raketen zu kaufen, und von den dortigen Ingenieuren als naiver Tourist verspottet wurde. Auf dem Rückflug, so die Geschichte, rechnete er die reinen Materialkosten einer Rakete durch und beschloss, sie einfach selbst zu bauen.

“ „For my part, I will never give up and I mean never.“ Elon Musk Gründer von SpaceX

Was folgte, war eine Lehrstunde darüber, dass die Physik keine Toleranz kennt. Die erste Falcon-1-Rakete scheiterte 2006 Sekunden nach dem Start. Die zweite scheiterte 2007 in der oberen Atmosphäre. Die dritte zerschellte im August 2008 an einem Stufentrennungsproblem. Drei Totalverluste in Folge, und das Geld war weg. Es reichte gerade noch für einen einzigen, aus Ersatzteilen zusammengeschraubten vierten Versuch, heißt es in späteren Berichten. Die Stimmung in der Belegschaft lag am Boden, viele rechneten mit dem Aus.

Und dann, heißt es, stellte sich Musk vor seine erschöpften Ingenieure und sagte einen Satz, der zur Firmenlegende wurde: Was ihn betreffe, er werde niemals aufgeben, und er meine niemals (im Original: „For my part, I will never give up and I mean never.“). Am 28. September 2008 hob die vierte Falcon ab und erreichte als erste privat gebaute Flüssigtreibstoff-Rakete den Orbit. Der Korb hatte gehalten. Knapp.

Weihnachten am Abgrund

Der eigentliche Tiefpunkt kam später. Während SpaceX um sein Überleben rang, taumelte Musks zweite große Wette, Tesla, in den freien Fall. Gegründet hatten den Elektroautobauer 2003 zwei andere, Martin Eberhard und Marc Tarpenning; Musk stieg 2004 als Hauptfinanzier ein und übernahm im Oktober 2008 das Steuer. Der Zeitpunkt hätte schlimmer nicht sein können. Wenige Wochen zuvor war Lehman Brothers kollabiert, die Kreditmärkte froren über Nacht ein, sogar General Motors und Chrysler standen vor dem Bankrott. Und mittendrin ein winziger Hersteller teurer Elektroautos, der Geld verbrannte wie Zunder.

Freunde und Berater flehten Musk an, sich auf eine Firma zu konzentrieren, um nicht zusehen zu müssen, wie beide gleichzeitig sterben. Es war der Moment, in dem selbst der sturste Spieler die Hälfte seiner Chips vom Tisch nimmt. Musk ließ alles liegen. Er setzte weiter auf beide Felder.

Der Dezember 2008 wurde zur Zerreißprobe. Tesla war Tage von der Zahlungsunfähigkeit entfernt. Wie Biograf Isaacson schildert, zehrte der Stress derart an Musk, dass er zitterte, nicht mehr schlafen konnte und sich übergeben musste. Die Rettung kam buchstäblich in letzter Minute. Am 23. Dezember sicherte sich SpaceX einen Nasa-Versorgungsvertrag über 1,6 Milliarden Dollar. Und am Heiligabend, nach Musks eigener Schilderung um 18 Uhr, in der letzten möglichen Stunde des letzten möglichen Tages, schloss die Finanzierungsrunde für Tesla. Musk brach in Tränen aus. Innerhalb von 48 Stunden hatte er beide Firmen vor dem unmittelbaren Kollaps bewahrt.

Wer hier die Lehre vom Anti-Markowitz sucht, findet sie genau an dieser Stelle. Die moderne Portfoliotheorie ist dafür gebaut, einen solchen Dezember unmöglich zu machen. Sie verteilt das Risiko so, dass kein einzelnes Ereignis einen ruinieren kann. Musk dagegen suchte das Risiko, häufte es an, lebte am Rand. Dass er nicht unterging, lag nicht an klugem Risikomanagement, das muss man so sagen. Es lag an einer Stresstoleranz, die vermutlich in einem südafrikanischen Schulhof geschmiedet worden war.

Wenn der Spieler die Regeln biegt

Von da an ging es bergauf, in einer Steilheit, die mit normalem Vermögensaufbau nichts mehr zu tun hat. Es war nicht der gemächliche Zinseszins eines Warren Buffett, sondern die Fieberkurve eines Hochrisikopapiers. 2012 tauchte Musk erstmals als Milliardär in den Listen auf. Anfang 2021 überholte er Amazon-Gründer Jeff Bezos und war der reichste Mensch der Welt.

Je größer das Vermögen, desto deutlicher trat ein zweiter Zug zutage: Musk verträgt keine Kontrolle von außen. 2018 twitterte er, er erwäge, Tesla für 420 Dollar pro Aktie von der Börse zu nehmen, „Funding secured“, Finanzierung gesichert. Die Aktie sprang nach oben, die Leerverkäufer, die er hasste, bluteten. Nur war die Finanzierung eben nicht gesichert. Die Börsenaufsicht SEC klagte wegen Wertpapierbetrugs. Musk und Tesla zahlten je 20 Millionen Dollar, er musste den Aufsichtsratsvorsitz abgeben und künftige Tweets juristisch prüfen lassen. Auf die Frage, ob ein einziger Tweet diese 40 Millionen wert gewesen sei, antwortete Musk schulterzuckend: Es war es wert.

2022 dann die teuerste Trotzreaktion der Wirtschaftsgeschichte. Für 44 Milliarden Dollar kaufte Musk Twitter, finanziert mit einem Berg aus Schulden und Tesla-Aktien, die er zu Milliarden versilberte. Er feuerte den Großteil der Belegschaft, vergraulte die Werbekunden, und der Wert der Plattform brach ein. Statt den Verlust hinzunehmen, vollführte Musk 2025 ein Stück Finanztechnik: Seine boomende KI-Firma xAI schluckte das angeschlagene X – und löste das Twitter-Desaster in der Wachstumsfantasie der Künstlichen Intelligenz auf. Aus einer toxischen Wette wurde, mit einem Federstrich, ein Baustein des nächsten großen Wurfs.

Und so kommen wir zurück zu jenem 12. Juni 2026 und zur Krönung des Ganzen. Der Börsengang von SpaceX war eine Demonstration. Über zwei Aktienklassen sicherte sich Musk rund 85 Prozent der Stimmrechte, während nur ein Bruchteil der Aktien überhaupt frei handelbar war. Er öffnete eine ungewöhnlich große Tranche für Privatanleger. Und er sorgte dafür, dass die großen Indexanbieter ihre Regeln beugten, um SpaceX im Eiltempo in ihre Leitindizes aufzunehmen – was passive Fonds weltweit zwang, die Aktie zu kaufen, egal zu welchem Preis. Dass die Firma laut Börsenprospekt einen kumulierten Verlust in Milliardenhöhe mit sich schleppt, dass nüchterne Analysten den fairen Wert auf die Hälfte des Ausgabepreises taxierten – geschenkt. Der Markt kaufte den Glauben.

So hat der Anti-Markowitz sein Prinzip am Ende auf die Spitze getrieben. Er hat sein gewaltiges Klumpenrisiko nicht etwa abgebaut, sondern es kurzerhand dem globalen Finanzsystem übergeben. Die Eier liegen weiter alle in einem Korb. Nur halten ihn jetzt Millionen ahnungsloser ETF-Sparer mit.

Man kann den Sog dieser Geschichte spüren und sollte ihm trotzdem nicht ganz erliegen. Denn die ehrliche Lehre für jeden, der sein eigenes Geld anlegt, ist eine andere, als das Funkeln der Billionen-Zahl vermuten lässt. Markowitz’ langweilige Streuung ist nicht widerlegt. Sie ist immer noch das beste Werkzeug, um eine Rente zu sichern oder bürgerlichen Wohlstand aufzubauen, ohne nachts zitternd am Bett zu sitzen.



Musks Weg dagegen war kein Anlageplan. Er war eine Mischung aus visionärem Wahnsinn, brutaler Schmerztoleranz und einer Reihe von Wetten, die auch ganz anders hätten ausgehen können – und an jenem Dezember 2008 um Haaresbreite auch ausgegangen wären.

Bei kaum jemandem hat die Verachtung der Diversifikation und extreme Konzentration so spektakulär funktioniert wie bei Musk. Das macht sie zu einer der faszinierendsten Wirtschaftsbiografien unserer Zeit. Und zur denkbar schlechtesten Vorlage zum Nachmachen. Der einzige Free Lunch an der Börse bleibt die Streuung. Elon Musk hat ihn nie bestellt. Er wollte das ganze Restaurant.