Eine gemeinsame Zukunft

Cyberkriminalität hat stark zugenommen. Das FBI verzeichnete einen Anstieg um 300 % 1 in den letzten zwei Jahren. Bedrohungen wie Identitätsdiebstahl und Ransomware kosten Unternehmen Milliarden. Cybersecurity Ventures geht beispielsweise davon aus, dass die weltweiten jährlichen Kosten der Cyberkriminalität in den nächsten fünf Jahren um 15 % steigen und bis 2025 10,5 Billionen Dollar erreichen werden.2 Diese Entwicklungen machen die Cybersicherheit zu einem der dringendsten Themen unserer Zeit.

Eine Welt im Wandel

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf fortschrittliche Sicherheitstechnologien, um sich vor immer raffinierteren Cyberangriffen zu schützen. Die Verlagerung von Prozessen in die Cloud und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Cybersicherheitslandschaft grundlegend verändert. Während Cloud-Umgebungen komplexere Sicherheitslösungen erfordern, bietet KI sowohl Chancen für eine verbesserte Bedrohungserkennung als auch Risiken, da sie von Kriminellen zur Ausnutzung von Sicherheitslücken genutzt werden kann.

Cybersicherheit und nachhaltige Entwicklung

Nachhaltigkeit und Cybersicherheit scheinen auf den ersten Blick wenig gemeinsam zu haben. Doch beide sind entscheidend für eine stabile Zukunft. Unternehmen, die Cybersicherheit priorisieren, schützen nicht nur ihre Daten, sondern tragen auch zur Stabilität der globalen Wirtschaft bei. Diese Stabilität ist notwendig, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen, insbesondere SDG 16, das friedliche und inklusive Gesellschaften fördert.

Die Cybersicherheitsbranche steht selbst vor Nachhaltigkeitsherausforderungen. Ihre hohe Energieintensität und die ethischen Fragen hinsichtlich der Kunden, die ihre Dienste nutzen, müssen von Investoren berücksichtigt werden. Es ist entscheidend, Unternehmen zu unterstützen, die sowohl Cybersicherheit als auch ökologische und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt stellen.

Ein umfassender Ansatz für nachhaltige Entwicklung

Die digitale Revolution bringt Chancen und Risiken. Als nachhaltige Investoren tragen wir Verantwortung, Unternehmen zu fördern, die Cybersicherheit und Nachhaltigkeit ernst nehmen. Solche Investitionen schaffen Anreize für andere, ähnliche Prioritäten zu setzen, und stärken das Vertrauen in unsere digitale Gesellschaft.

Als nachhaltige Investoren können wir einen greifbaren und wirkungsvollen Beitrag zu einer sicheren und nachhaltigen Zukunft für alle leisten.

Erfahren Sie hier mehr zu Nachhaltigkeit bei Allianz Global Investor.

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.

Für Investoren in Europa (exklusive Schweiz und Vereinigtes Königreich)

Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse Allianz Global Investors | Regulatory erhältlich. Österreichische Investoren können zusätzlich die österreichische Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors | Privatanleger , eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Startseite ). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter Investors rights verfügbar.

Für Investoren in der Schweiz

Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und das Basisinformationsblatt sind kostenlos bei dem Herausgeber, [dem für den Fonds benannten Vertreter in der Schweiz sowie der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich – nur für Schweizer Privatkunden] postalisch oder als Download unter der Adresse Allianz Global Investors | Regulatory erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter Allianz Global Investors | Regulatory verfügbar.

