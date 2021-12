Eine Milliarde Dollar Dieses Fintech knackt den Geldrekord

Eine Milliarde US-Dollar hat jetzt ein neu gegründetes Fintech-Unternehmen eingesammelt und damit einen Investitions-Rekord gebrochen. Über den überaus erfolgreichen Unternehmensstart berichtet die Börsen-Zeitung. Das an der kalifornischen Stanford-Universität gegründete Start-up-Unternehmen Sofi möchte Studentenkredite refinanzieren und Hypotheken und Konsumentenkredite vergeben.Dafür konnten die Gründer um Firmenchef Mike Cagney gewichtige Investoren gewinnen: Der New Yorker Finanzinvestor Third Point ist ebenso an Bord wie der japanische Mobilfunk-Konzern Softbank. Der hat in der Vergangenheit schon öfter in Fintech-Unternehmen investiert und dabei ein glückliches Händchen bewiesen: Auch am chinesischen Online-Versand Alibabaund an Yahoo Japan ist Softbank beteiligt.