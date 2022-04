Report von Invest in Visions Eine nachhaltige Wirtschaft braucht neue Regeln

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Impact Investments erhöhen Risiko von Green- und Impact-Washing

Impact Investments erhöhen Risiko von Green- und Impact-Washing Seite 2 − Plus an Mikrofinanzierung steigert soziale Reichweite

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen halten die Welt weiterhin in Atem. Laut Weltbank erholt sich die Wirtschaft in den industrialisierten Ländern weit schneller als in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Invest in Visions GmbH verdeutlicht im aktuellen Impact Report 2021, dass die Ungleichheit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden wieder so groß ist wie vor zehn Jahren. Auch innerhalb dieser Länder hat sich die Einkommensungleichheit verschärft. Besonders stark waren und sind Frauen vom Verlust des Arbeitsplatzes und Einkommensminderungen betroffen.

Impact Investing spielt bei der Bekämpfung dieser Ungleichheiten eine wichtige Rolle, genauso wie auch bei der Transformation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit. Der Sustainable Finance-Beirat (SFB) der Bundesregierung hat zwar konkrete Vorschläge gemacht, wie das Volumen von Impact Investments künftig erhöht werden kann. Aber dazu muss die Regulatorik in Deutschland angepasst werden. Impact Fonds sollten einem breiterem Anlegerpublikum zugänglich sein. Das Jahr 2021 hat verstärkt gezeigt, dass nachhaltige Investitionsstrategien strenger voneinander abgegrenzt werden müssen.

Impact Investments erhöhen Risiko von Green- und Impact-Washing

Es sollten nur jene Investitionen als Impact Investments gelten, die die drei von der International Finance Corporation geforderten Bestandteile aufweisen: eine Wirkungsabsicht, einen plausibel und so weit wie möglich evidenzbasierten Wirkungsbeitrag sowie ein überzeugendes System der Wirkungsmessung. Der wohl sicherste Weg dafür besteht dabei in der Allokation von Kapital in unterfinanzierte Branchen und Sektoren, die einen positiven sozialen oder ökologischen Nutzen vorweisen können. Diesen Weg versuchen wir konsequent zu gehen, auch wenn er nicht immer einfach und ohne Widersprüche ist.