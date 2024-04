Edouard Carmignac gründete den Fonds mit der Vision, den Anlegern eine konservative Lösung mit regelmäßigen Erträgen bei begrenzter Volatilität zu bieten.

Im Laufe der vergangenen 35 Jahre ist der Fonds seiner Kernphilosophie stets treu geblieben. Zugleich hat er die Fähigkeit bewiesen, sich mit einer Kombination aus mehreren Maßnahmen fortlaufend an den Wandel des Marktumfelds anzupassen:



Der flexible Anlagestil von Carmignac Sécurité ermöglichte es dem Fonds, sich trotz der großen Krisen der letzten Jahrzehnte gut zu entwickeln:

Vor dem Hintergrund des veränderten Zinsumfelds haben sich neue Chancen eröffnet. Mit einer Rendite bis zur Fälligkeit von 4,7%3 zum 28.03.2024 – ein Niveau, das seit der großen Finanzkrise von 2008 nur selten erreicht worden ist – bietet der Carmignac Sécurité unserer Meinung nach in den nächsten zwölf Monaten ein attraktives Performancepotenzial und damit eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Carry-Trades werden in den kommenden Monaten eine der Hauptrenditequellen sein. Der Carmignac Sécurité verfügt aber auch über eine breite Palette von Instrumenten, um die Performance zu steigern und von den erwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken ab Juni 2024 zu profitieren. Im Einklang mit unseren Überzeugungen und unter Steuerung der Risiken stützen wir uns dabei im Speziellen auf die folgenden Ansätze:

- Wir setzen auf aktives Durations Management, um uns in einem voraussichtlich weiterhin volatilen Zinsumfeld zu behaupten, während wir das Portfolio zugleich für einen Zinssenkungszyklus positionieren.

- Kreditprodukte: Diese bieten eine attraktive Quelle für Carry und machen derzeit zwei Drittel des Portfolios aus. Der Schwerpunkt liegt auf defensiven Segmenten (hauptsächlich Anleihen mit kurzer Laufzeit und hohem Rating, wobei wir Energie, Finanzwerte und CLO bevorzugen).

- Geldmarktinstrumente: Sie stellen eine attraktive Carry-Quelle mit begrenztem Risiko dar und ermöglichen es dem Fonds, Chancen zu nutzen.

(1) Referenzindikator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (mit Wiederanlage der Erträge). Bis zum 31. Dezember 2020 war der Euro MTS 1-3 Year Index der Referenzindikator (seit Einführung des Euro sowie Auflegung des Euro MTS 1-3 Year Index am 31.12.1998). Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich, soweit zutreffend, nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: 1) Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich, soweit zutreffend, nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 2) Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer. Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; sie zu kopieren oder zu verbreiten ist nicht gestattet, und es wird keine Gewährleistung für ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. 3) Quelle: Carmignac, 28.03.2024. Rendite bis zur Fälligkeit: Dies entspricht der sogenannten effektiven Rendite. Es handelt sich um die zum Zeitpunkt der Berechnung geschätzte Rendite einer Anleihe für den Fall, dass sie vom Anleger bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Währungs-Carry sowie die Gebühren und Kosten des Fonds sind bei der angegebenen Rendite nicht berücksichtigt.

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Kapitalverlustrisiko: Das Portfolio besitzt weder eine Garantie noch einen Schutz des investierten Kapitals. Der Kapitalverlust tritt ein, wenn ein Anteil zu einem Preis verkauft wird, der unter seinem Kaufpreis liegt.

Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

