Redaktion 08.05.2014 Lesedauer: 1 Minute

Eine Reise auf den Spuren des Geldes Wo sind die Milliarden der EZB gelandet?

Infolge der Finanzkrise schwemmte die Europäische Zentralbank den Markt mit Geld. Die Banken bekommen es heute fast kostenlos. Die FAZ hat sich auf die Reise begeben, an die Orte, an denen das Geld entsteht: In die Europäische Zentralbank, die Bundesbank und eine private Bank. Wie kommt das Geld in die Welt? Wo sind die Milliarden der EZB gelandet?