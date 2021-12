Value-Manager im Gespräch „Eine Übernahmeprämie von 300 Prozent“

Sie betreuen den Aktienfonds Squad Point Five und sehen sich dabei eher als traditionellen Value-Investor. Wann ist eine Aktie für Sie günstig?



Matthias Ruddeck: Ich suche nach Aktien, die so günstig sind, dass man das ohne Lupe erkennen kann. Ich bleibe in der Gegenwart und sehe mir im ersten Schritt die Vermögensgegenstände in den Bilanzen an.



Und suchen dort wonach?



Ruddeck: Ich ermittle den Liquidationswert für den schlimmsten anzunehmenden Fall. Was würde also herauskommen, wenn das Unternehmen jetzt...