„Eine Vervielfachung des Preises“ Darum ist Silber besser als Gold

Hamsterkaufempfehlungen, Brexit, Staatsverschuldung, Niedrigzins, Inflationsangst, politische Unsicherheiten: Angesichts der vielen Negativmeldungen flüchten viele Anleger in Gold. Laut einer Studie der Steinbeiß Hochschule horten die privaten Haushalte in Deutschland mittlerweile die Rekordmenge von 8.672 Tonnen an Gold.

Institutionelle Investoren setzen auf Silber

„Im Gegensatz dazu investieren institutionelle Investoren derzeit ins Edelmetall Silber“, sagt Peter Härtling, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung (DGfRP). Denn der kleine Bruder von Gold hat aus Härtlings Sicht einen entscheidenden Vorteil: Während Gold traditionell gehortet wird, wird Silber großteils industriell verbraucht. „In jedem Neufahrzeug, in Handys, in Computerchips wird Silber verbaut“.