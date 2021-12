Einer für alle, alle für einen Ex-HSBC-Team eröffnet neuen Capitell-Standort

Rainer Armbruster, Kuno Uhl und Yvonne Kienzler sind bei Capitell Vermögens-Management wieder aufgetaucht. Das Team trat zur Eröffnung der Niederlassung in Baden-Baden an. Neben Frankfurt, Hannover und Hamburg besitzt die unabhängige Vermögensverwaltung nun auch hier ein Büro. Das Team wechselte gemeinsam von HSBC Trinkaus & Burkhardt zu Capitell. Armbruster war Leiter der HSBC-Niederlassung in Baden-Baden, Kienzler seine Assistentin und Uhl Kundenbetreuer. Alle sind jetzt bei Capitell in ähnlichen Positionen tätig. Wer für HSBC den Standort Baden-Baden künftig leitet, steht laut Sprecher noch nicht fest. Das Unternehmen habe jedoch bereits neue Mitarbeiter eingestellt. In Bankkreisen wird verlautet, dass es sich dabei um ehemalige Mitarbeiter der BHF Bank handelt.