ETF-Musterdepots für Einsteiger Einfach, aber gut strukturiert – das Normalo-Depot

Du bist weder besonders ängstlich, noch besonders risikofreudig und möchtest einfach nur eine gute und schnelle Lösung, um endlich mit der Altersvorsorge loszulegen? Dann ist unser Basisdepot für den Normalo genau das Richtige für dich. Damit startest du gut strukturiert mit nur drei Bausteinen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Ein ausgewogenes Depot für den Normalanleger sollte verschiedene Anlageklassen enthalten, um Risiken zu streuen und langfristig die Rendite zu maximieren. Neben Aktien als Hauptrenditetreiber sollten auch Anleihen und eventuell Immobilien oder Rohstoffe berücksichtigt werden.

Aktien sind wichtig für die Rendite, da sie historisch gesehen langfristig höhere Erträge erzielt haben als andere Anlageklassen. Ihr Wert kann jedoch schwanken, weshalb eine ausgewogene Allokation mit anderen Anlageklassen ratsam ist, um das Risiko zu minimieren.

Anleger können auf breit diversifizierte ETFs setzen, um von der Entwicklung verschiedener Märkte und Branchen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu streuen. Je nach Risikoneigung können die drei Grundbausteine einfach variiert werden.

Das Basis-Depot: einfach, aber gut strukturiert

SPDR ACWI IMI UCITS ETF : Wie bastelt man sich das perfekte Aktiendepot? Eine Frage, die schon immer heiß diskutiert wird! Varianten gibt es viele und Meinungen noch viel mehr. Kurzum: Wir suchen nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern kaufen den Heuhaufen, und zwar komplett! Auf der Aktienseite bist du mit diesem ETF besonders breit aufgestellt. Er bildet das gesamte Aktienuniversum der Welt inklusive der Schwellenländer und kleinkapitalisierter Aktien beinahe vollständig ab. Über 9.000 Aktien sind in dem Kursbarometer vereint.

: Wie bastelt man sich das perfekte Aktiendepot? Eine Frage, die schon immer heiß diskutiert wird! Varianten gibt es viele und Meinungen noch viel mehr. Kurzum: Wir suchen nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern kaufen den Heuhaufen, und zwar komplett! Auf der Aktienseite bist du mit diesem ETF besonders breit aufgestellt. Er bildet das gesamte Aktienuniversum der Welt inklusive der Schwellenländer und kleinkapitalisierter Aktien beinahe vollständig ab. Über 9.000 Aktien sind in dem Kursbarometer vereint. iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF USD : Unternehmensanleihen bieten neben Aktien für Unternehmen die Möglichkeit der Kapitalbeschaffung. Anleger können von zum Teil hohen Zinsen profitieren. Der ETF versammelt auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Industrieländern, die spekulativer als normale Staatsanleihen sind. Denn: Große Renditen sind im Niedrigzinsumfeld mit normalen Anleihen kaum mehr zu erzielen.

: Unternehmensanleihen bieten neben Aktien für Unternehmen die Möglichkeit der Kapitalbeschaffung. Anleger können von zum Teil hohen Zinsen profitieren. Der ETF versammelt auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Industrieländern, die spekulativer als normale Staatsanleihen sind. Denn: Große Renditen sind im Niedrigzinsumfeld mit normalen Anleihen kaum mehr zu erzielen. L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF: Der ETF wendet eine Multifaktor-Strategie an, um ein bestmögliches Engagement in Rohstoffen zu erreichen. Er basiert auf dem Bloomberg Commodity Index. Insgesamt bietet der ETF ein breites Exposure in Rohstoffen und Edelmetallen über einen breit gestreuten Korb aus Rohstoff-Futures mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten und Laufzeiten von bis zu einem Jahr.

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