Vertriebswegestudie Einfirmenvermittler beim Vertrieb von Leben-Policen wieder vorn

Die Einfirmenvermittler waren im Jahr 2022 wieder führender Vertriebsweg mit 33,6 Prozent im Neugeschäft nach APE (Annual Premium Equivalent; deutsch: Jahresprämien-Äquivalent) von Lebensversicherungen in Deutschland. Im Vorjahr lag der Marktanteil dieses Zweigs der Vermittlerschaft bei 30,5 Prozent.

Das geht aus der „WTW Studie Lebensversicherung 2022“ des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens Willis Towers Watson hervor. WTW analysiert dabei nach eigenen Angaben das eingelöste Neugeschäft jedes Lebensversicherers, aufgeteilt auf Produktkategorien und Vertriebswege.

Banken verlieren fünf Prozentpunkte Neugeschäftsanteil

Banken, die im Geschäftsjahr 2021 erstmals führender Vertriebsweg mit 33,3 Prozent Neugeschäftsanteil waren, kamen im vergangenen Jahr nur noch auf 28,0 Prozent. Hier machte sich das einbrechende Einmalbeitragsgeschäft besonders stark bemerkbar. Bei der Gesamtbetrachtung aus laufenden und Einmalbeiträgen fielen die Banken damit sogar hinter Makler und Mehrfachagenten mit einem Anteil von 30,1 Prozent (2021: 28,8 Prozent) auf den dritten Rang zurück. Auffällig ist auch das recht starke Minus im Direktvertrieb von 3,4 auf 2,8 Prozent im Jahresvergleich.

„Jene Anbieter, die in den letzten Jahren die höchsten Zuwächse beim Neugeschäft von Einmalbeiträgen über Banken verzeichneten, sind nun von deren hohen Rückgängen betroffen“, sagt Henning Maaß, Director Insurance Management Consulting bei WTW in Deutschland.

Quelle: WTW

Neugeschäft gegen Einmalbeitrag im Sinkflug

Konkret betrug im Jahr vergangenen Jahr das APE-Neugeschäft aus neu eingelösten Versicherungsscheinen sechs Milliarden Euro und somit 900 Millionen Euro beziehungsweise 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Löwenanteil dieses Rückgangs entfiel mit 650 Millionen Euro APE auf das Neugeschäft mit Einmalbeiträgen. Davon waren Banken mit 500 Millionen Euro APE bzw. 36 Prozent Rückgang besonders betroffen.

Daher sank der Vertriebsanteil der Banken in diesem Bereich besonders stark von 51,1 Prozent im Vorjahr auf 42,9 Prozent im Jahr 2022. Im Gegenzug legten vor allem die Einfirmenvertreter auf 26,8 Prozent (2021: 21,6 Prozent) zu. Die Gruppe der Makler und Mehrfachagenten kam auf 19,3 Prozent (2021: 18,9 Prozent).

„Der rapide Zinsanstieg und die Inflation haben die Einmalbeiträge 2022 nach Jahren des Höhenflugs wieder auf das Niveau des Jahres 2018 fallen lassen. Dennoch betrugen sie immerhin noch beachtliche 21 Milliarden Euro“, sagt Maaß. „Zinsanstieg und Inflation haben jedoch auch dazu geführt, dass der Anteil von rein fondsgebundenen Versicherungen gestiegen ist.“

Geschäft gegen laufenden Beitrag etwas stabiler

Henning Maaß © WTW

Auch das Neugeschäft 2022 mit laufenden Beiträgen musste Einbußen von 6 Prozent verkraften. Das entspricht einem Rückgang von 250 Millionen Euro. Davon waren die Einfirmenvermittler, mit einem Minus von 3 Prozent noch am geringsten betroffen. Bei Maklern und Mehrfachagenten lag der Rückgang bei 5 Prozent und bei Banken bei 13 Prozent.

In Sachen Marktanteile ist das Bild somit ähnlich wie beim Einmalbeitrag: Einfirmenvermittler (37,2 Prozent) sowie Makler und Mehrfachagenten (35,8 Prozent) konnten ihre relativen Anteile am Neugeschäft geringfügig steigern, Banken (20,1 Prozent) verlieren.

Vertriebswege haben unterschiedliche Produkt-Schwerpunkte

Dass Makler und Einfirmenvertreter im Gegensatz zu den Banken bei den Marktanteilen zulegen konnten, liegt laut der Studienautoren auch an den unterschiedlichen Produkt-Schwerpunkten: Bei Banken sind Produkte der privaten Altersvorsorge klar dominant, weit führend vor Produkten der betrieblichen Altersvorsorge. Auch Restschuldversicherungen spielen noch eine relevante Rolle.

„Bei Maklern und Mehrfachagenten sind die Produkte der privaten und betrieblichen Altersvorsorge gleichauf führend, aber auch Produkte der Invaliditätsabsicherung machen nahezu ein Fünftel des Neugeschäfts aus“, so Maaß. Der Schwerpunkt der Einfirmenvermittler liege wiederum eindeutig auf den Produkten der privaten Altersvorsorge. Erst danach folgten Produkte der betrieblichen Altersvorsorge sowie jene der Invaliditätsabsicherung.

Weiterer Rückgang des Neugeschäfts 2023 zu erwarten

Was die Geschäftsaussichten angeht, liege das Neugeschäft 2023 bisher unter den Werten des Vorjahres. „Die Inflation ist weiterhin hoch und wirkt ebenso bremsend auf die Lebensversicherung wie die Angebote der Banken für Tagesgeld und Festzins“, sagt WTW-Vertreter Maaß. „Dennoch: Unter diesen Voraussetzungen erwarte ich bei den laufenden Beiträgen, wie in den Vorjahren, Zuwächse in der betrieblichen Altersvorsorge und der Invaliditätsabsicherung.“ Das sind Produktbereiche, in denen erfahrungsgemäß vor allem Makler gut aufgestellt sind.