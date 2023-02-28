Finanzmärkte
Einhörner: Aus diesen Branchen kommen die Start-ups
Mindestens eine Milliarde Dollar Firmenwert Aus diesen Branchen kommen die meisten Einhörner
Einhörner sind Unternehmen, die mehr als eine Milliarde US-Dollar wert, aber nicht an der Börse gelistet sind. Das US-Analysehaus CB Insights zählt aktuell weltweit 1.200 Einhörner (Stand: 7. Februar 2023).
Die meisten Einhörner haben ein digitales Geschäftsmodell. 21,0 Prozent sind Fintechs, 18,9 Prozent haben mit Internet-Software & -Services zu tun, 9,0 Prozent sind in der E-Commerce-Branche tätig und 7,9 Prozent kommen aus dem Gesundheitsbereich. Mit Künstlicher Intelligenz stehen 7,5 Prozent der Einhörner in Verbindung.
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