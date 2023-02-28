Finanzmärkte Einhörner: Aus diesen Branchen kommen die Start-ups

Mindestens eine Milliarde Dollar Firmenwert Aus diesen Branchen kommen die meisten Einhörner

Start-ups mit einem Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar, die noch nicht an der Börse gelistet sind, werden auch Einhörner genannt. Hier erfährst Du, in welchen Branchen die Unternehmen tätig sind.