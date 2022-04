Start-ups mit einem Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar, die noch nicht an der Börse gelistet sind, werden auch Einhörner genannt. Das Online-Portal Statista zeigt in einer Grafik, in welchen Ländern die Unternehmen beheimatet sind.

Die Zahl der Unternehmen, die mehr als eine Milliarde US-Dollar wert, aber nicht an der Börse notiert sind, steigt stetig. Dem Analyseunternehmen CB Insights zufolge gab es am 30. März weltweit 1.068 solcher Einhörner. Die meisten davon sind in den USA beheimatet: 554 an der Zahl. Weitere 180 sitzen in China.

