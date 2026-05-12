AGV, Verdi und DBV haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für den angestellten Versicherungsaußendienst geeinigt. Die tariflichen Mindesteinkommen steigen um 7,5 Prozent.

Verdi-Warnstreik des Versicherungsinnendienstes in Nürnberg am 28.05.2025: Im angestellten Außendienst hingegen kamen die Tarifparteien nun ganz ohne Streiks in der zweiten Verhandlungsrunde zu einer Einigung.

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Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) sowie die Gewerkschaften Verdi und DBV haben sich in Wuppertal auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 30.000 bis 32.000 Beschäftigten im angestellten Versicherungsaußendienst geeinigt. Die Einigung kam bereits in der zweiten Verhandlungsrunde – ohne die Streiks, die den Innendienst-Tarifkonflikt 2025 geprägt hatten.

Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 26 Monaten und gilt rückwirkend vom 1. März 2026 bis zum 30. April 2028. Die ersten acht Monate bleiben sogenannte Null-Monate ohne Erhöhung. Danach steigen die tariflichen Mindesteinkommen in zwei Stufen: zum 1. November 2026 um 4,5 Prozent und zum 1. November 2027 um weitere 2,99 Prozent (akquirierender Außendienst) beziehungsweise 3,01 Prozent (organisierender Außendienst). Kumuliert ergibt sich damit ein Plus von rund 7,5 Prozent auf die Mindesteinkommen.

Stufe II im Werbeaußendienst fällt weg

Eine strukturelle Änderung betrifft den Werbeaußendienst: Die bislang niedrigere Tarifstufe II wird auf das Niveau der Stufe I angehoben und entfällt damit. Das monatliche Mindesteinkommen beträgt für diese Gruppe künftig einheitlich 2.400 Euro, steigt ab dem 1. November 2026 auf 2.508 Euro und ab dem 1. November 2027 auf 2.583 Euro. Hintergrund ist laut Tarifparteien unter anderem der zuletzt deutlich gestiegene gesetzliche Mindestlohn, der ab dem 1. Januar 2027 bei 14,60 Euro pro Stunde liegt.

Die Sozialzulagen steigen je Stufe um rund 10 Prozent – zum 1. November 2026, ohne weitere Erhöhung im zweiten Schritt. Beschäftigte ohne unterhaltsberechtigte Kinder profitieren dabei mit einem Plus von 10,87 Prozent am stärksten. Zusätzlich wird das Altersteilzeitabkommen für den Außendienst zu unveränderten Bedingungen bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Verhandlungsverpflichtung zu Lohnfortzahlung

Ein offener Punkt bleibt die Bemessungsgrundlage für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (§ 21 Ziffer 5 MTV). Die Arbeitgeberseite drängte auf Anpassungen, um nach eigener Darstellung einer missbräuchlichen Ausnutzung der bestehenden Regelung entgegenzuwirken. Die Tarifparteien einigten sich auf eine Verhandlungsverpflichtung: Bis Dezember 2026 sollen Gespräche zu diesem Thema aufgenommen werden.

AGV-Hauptgeschäftsführer Sebastian Hopfner bewertete den Abschluss als Kompromiss, der den Interessen beider Seiten Rechnung trage. Das erklärte er gegenüber dem „Versicherungsjournal“. Zugleich wies Hopfner darauf hin, dass der Tarifvertrag lediglich Mindestbedingungen definiere – die tatsächliche Vergütung im Außendienst erfolge überwiegend über betriebliche Provisionssysteme.

Verdi zeigte sich in seiner Stellungnahme auf seiner Homepage gespalten: Die Gewerkschaft lobte die Einigung, machte aber deutlich, dass ein stärkeres gemeinsames Verständnis mit der Arbeitgeberseite nicht habe erreicht werden können. „Ohne spürbaren Druck aus der Belegschaft sind wir in den Verhandlungen auf den guten Willen der Gegenseite angewiesen", heißt es in der Mitteilung.

Schneller als im Innendienst

Der Abschluss fällt anders aus als der Innendienst-Tarifvertrag vom Juli 2025, der rund 180.000 Beschäftigte betrifft und nach vier Verhandlungsrunden inklusive eines bundesweiten Streiktags mit knapp 9.000 Teilnehmern zustande kam. Dort lag das kumulierte Plus bei rund 8,3 Prozent über 26 Monate. Eine Einmalzahlung enthält – wie im Innendienst-Abschluss – auch der neue Außendienst-Tarifvertrag nicht, obwohl Verdi ursprünglich 1.500 Euro gefordert hatte.